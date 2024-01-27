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Белорусам предлагают купить электростанцию

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  • 27.01.2024, 17:53
  • 2,004
Белорусам предлагают купить электростанцию

Работающую ГЭС продают у границы с Литвой.

Работающую гидроэлектростанцию выставили на продажу в Островецком районе, сообщается на сайте агентства недвижимости «Сильван-Инвест». Окупиться она должна за несколько лет, утверждает продавец.

Гидроэлектростанция мощностью 400 киловатт расположена на реке Страча в девне Ольховка Островецкого района на Гродненщине. Продается она вместе с участком площадью чуть более шести соток. В составе объекта — блочное здание ГЭС и площадка турбины.

«Расположена в живописном месте, на реке Страча. Здание ГЭС и земля находятся в собственности. Объект введен в эксплуатацию в апреле 2023 года (произведена полная реконструкция)», — говорится в объявлении.

На ГЭС работают две польские турбины срок службы которых более 50 лет. Как указано в объявлении, в год добыча электроэнергии может принести до 864 тысяч рублей для производственных предприятий и почти 1,2 миллиона — для непроизводственных.

«Сроки окупаемости инвестиционного проекта до 8 лет или 12,5% годовых. Что подходит под программы кредитования инвестпроектов со ставкой порядка 4% годовых. ГЭС также идеально подойдет для майнинг-ферм», — говорится в описании объета.

Купить электростанцию можно за 3 миллиона долларов без НДС.

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