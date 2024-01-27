Вильнюсские кафе рады росту оборота во время протеста фермеров 27.01.2024, 18:00

Люди приходили с утра до вечера

На этой неделе в столице Литвы можно было увидеть необычную картину – протестовало несколько тысяч фермеров, а на проспекте Гедиминаса стояла их сельскохозяйственная техника. В пятницу участники протеста покинули Вильнюс. Их протест не прошел без результата - часть требований правительство начало выполнять уже на этой неделе, пишет Delfi.

Во время протеста фермеров немало работы было и у столичных заведений.

В кафе Katpėdėlė, которое находится рядом со зданием правительства, посетителей в среду и в четверг было в 2-3 раза больше, чем обычно, сказал гендиректор компании Amber Food, которой принадлежат Charlie pizza, Katpėdėlė, La Crepe, Гедиминас Балнис.

«Оборот был таким, какой бывает во время «Дней столицы». Люди здесь были с утра до вечера», – заметил он.

По его словам, клиенты заказывали блюда традиционной кухни.

«Это цеппелины, чай», – сказал собеседник.

Поток клиентов был больше обычного и в ресторане Manami, но не такой большой, как в Katpėdėlė.

Много клиентов было и в ресторане Bernelių užeiga. Его глава Рамуне Кулбите-Радзюкене сказала, что люди приходили в обед, а к вечеру поток сокращался.

«Мы находимся рядом с проспектом, а они там и стояли, поэтому заказывали много горячих напитков, чая, например, заказывали супы. Людям надо передохнуть, посидеть где-то, и в туалет ведь надо ходить», – сказала Кулбите-Радзюкене.

По ее словам, людей в среду и в четверг было на 20–30% больше обычного.

В эти дни немало людей собиралось и в барах. В Alaus namai на ул. А.Гоштауто по вечерам люди заказывали литовские блюда, сказал директор компании Vidginta Аудрюс Виджис.

«Около нас стояли лесовозы и тракторы. Люди угощались, ужинали. Заказывали свиную голенку, свинину, ребрышки. Доминировали серьезные, сытные блюда из свинины и говядины, не кесадилья и не запеканки», – сказал он.

«У нас не бар коктейлей, шампанского, вина, поэтому чаще у нас заказывают пиво, литовские настойки. Это наши стандартные клиенты», – сказал Виджис.

Он сказал, что публика была веселой, в хорошем настроении.

Глава бара La Birra Pub на ул. Вильняус Нериюс Петрулис был краток. «Был какой-то рост числа этого контингента, в среду поток напоминал субботний, было немало посетителей. Все прошло хорошо», – сказал он.

Глава кафе Submarine около парламента Раймундас Кайрис сказал, что чего-то необычного не заметил.

«Из-за лесовозов к кафе не могли подъехать наши постоянные клиенты. Может, и было какое-то движение, но я бы не сказал, что сильно заметное», – заметил он.