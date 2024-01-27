Руководитель предвыборного штаба Тихановской купила «Теслу» 10 27.01.2024, 18:05

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Tesla Model 3. Фото: av.by.

Мария Мороз выложила историю в Instagram, где похвасталась покупкой дорогого авто.

Начальник предвыборного штаба Светланы Тихановской Мария Мороз уехала в Литву в августе 2020 года. Она возглавила фонд «Cтрана для жизни», но впоследствии ушла из политики. На днях женщина выложила историю в Instagram, где поделилась радостью от покупки авто — подержанной Tesla Model 3, пишет nashaniva.com.

Фото: скриншот историй в инстаграм-аккаунте Марии Мороз. Коллаж «Наша Ніва»

«А еще нас можно поздравить с долгожданной покупкой. В планах была покупка машины в 2023 году, и мы ее купили в декабре, но только сегодня переоформили и можем кататься», — рассказала она в истории.

Этот факт возмутил пользовательницу твиттера с никнеймом «Ксюшанька».

«На СМИ у нас нет денег, а на Теслы есть. Не то, чтобы Тесла была чем-то невероятным, просто источник дохода этой парочки мне, к сожалению, известен. Стоит ли говорить, что у моих коллег у единиц дорогие тачки. Ненавижу считать чужие деньги, но еще более двойные стандарты», — говорится в сообщении.

Фото: скриншот с сайта twitter.com

На момент подготовки материала пост набрал почти 15 тысяч просмотров и около 20 комментариев. Часть твиттера поддерживает автора, другие не видят ничего чрезвычайного в покупке «Теслы».

«Люди могут писать, что хотят»

Мария Мороз подтвердила изданию, что недавно действительно стала владельцем подержанной Tesla Model 3.

«Мы всегда работали и продолжаем работать. В Беларуси тоже не жили от зарплаты до зарплаты и сейчас не живем. Мы 12 лет занимались бизнесом, у нас была четырехкомнатная квартира в столице и дом под Минском. Также в Беларуси у нас было два микроавтобуса и хорошая легковая машина», — говорит Мария.

По ее словам, в Польше они с мужем сейчас тоже занимаются бизнесом, работают как с поляками, так и с мигрантами.

Касательно активного обсуждения в твиттере Мария говорит, что люди могут писать, что хотят. Мороз также отмечает, что в фонде «Страна для жизни» она не работает уже более двух лет.

«Надо дать людям возможность пообсуждать, позавидовать, если они этого хотят. Я считаю, таким образом они тратят свою энергию на зависть, а не на пользу для своей семьи.

Я создала ютуб-канал «Женщины про», где мы много говорим о том, к чему приводит зависть и хейт, а к хейту в мой адрес я вполне привыкла», — добавила Мария Мороз.

Что за машина и сколько такие стоят?

Tesla Model 3. Фото: av.by. Снимок носит иллюстративный характер

Продажи Tesla Model 3 стартовали в 2017 году. Сейчас, цены на подержанные автомобили в Польше начинаются со 100 тысяч злотых, это около $25 тысяч.