Самый бунтующий народ Российской империи 2 Дмитрий Левчик

27.01.2024, 18:20

1,192

О восстаниях башкир в XVII-XVIII веках.

В современной этнологической литературе есть более одиннадцати трактовок этнонима «башкиры». А потому спорить об этом термине неспециалисту нельзя. Кто является предками башкир – тоже сложный вопрос. Предков башкир можно искать среди геродотовых аргипеев, птолемеевых пасиртаев, или отождествлять с историческими племенами сарматов. Если верить «Сокровенному сказанию монголов» (источнику неоднократно критикуемому), то можно попытаться найти общность башкир с полулегендарным народом баджиат, оказавшим упорное сопротивление войскам чингизовых батыров Сабудая и Джебэ при нашествии последних на Европу. То, что многие древние историки описывали некий мощный кочевой народ на просторах между Каспием и Уралом – никто не сомневается. Но проблема в том, что эти просторы всегда были воротами для кочевых этносов по пути в Европу из Азии и наоборот. Там была этническая каша. Доказать устойчивый этнос на тех территориях – занятие почти немыслимое. В современной этнологической литературе выделяют три парадигмы происхождения башкир (тюркскую, иранскую и угорскую), семь историко-этнографических пластов при формировании башкир, четыре крупные этнографические группы в составе этого народа и почти пятьдесят более мелких этнических групп (племён). Из них минимум 15 племён считают родным языком татарский. Более мелкое деление описывать бесполезно, ибо только внутри юго-восточного племени бурзян можно насчитать более 180 родов. Очевидное влияние на складывание современных башкир оказали угорско-мадьярские племена, тюрки, татары, ногайцы и казахи. Для современного европейского читателя абстрагирую: башкиры – очень широкая этнически неоднородная группа, имеющая родство и с татарами, и с венграми, и с иранцами, и с казахами.

Многие из этих этнических групп были вовсе не дружны между собой. Известная мне этнологическая литература говорит, что для обозначения союза племён даже единого термина в башкирском языке нет. Писали башкиры на арабском, латинице и только с конца 30х годов XX века – на кириллице.

Присоединить нельзя захватить

При распаде Золотой Орды в XV веке предки современных башкир оказались «поделены» между Казанским, Астраханским и Сибирским ханствами, а также вошли в состав ногайской орды. С покорением этих государств Московией, башкиры вошли в состав формируемого российского государства. Историки спорят о степени добровольности вхождения. Очевидно, что какие-то роды сопротивлялись, а какие-то – нет. Некоторые роды и племена подписали с Московией договора. Некоторые – нет. А кто-то и не знал, что вошёл в состав русского государства, т.к. в то же самое время на севере современной Башкирии сложился союз семи северных племён, а на юге – союз семи южных племён, ханы которых Исян и Масим веля себя как суверенные правители.

Башкиры – почти казаки

Русские цари не вникали в тонкости этногенеза башкир. Для них было важно то, что все эти этнические группы селились вдоль дорог, ведущих из Московии, в колонизуемую русскими Сибирь, откуда везли на Запад ценный экспортный товар – мех. А это означало, что русским царям можно было привлечь эти роды, племена и народности к охране трансуральских дорог из европейской часть России в Сибирь. Это рационально и дёшево. И для башкир выгодно. Так башкиры фактически стали служилым ясачным сословием в составе российского государства. Им было даровано коллективное вотчинное право на землю за несение службы по охране дорог, что ведут за Урал от Волги аж до Оби. Как стрельцы и казаки несли службу, а как бояре обладали наследственным правом на землю. При этом они ещё и платили не очень большой ясак, дань. Казаки не казаки, и на вотчинников бояр не похожи, но что-то общее и с теми, и с другими есть. Казаки-первопроходцы-конкистадоры грабили зауральские народы, вывозили пушнину в Россию. Башкиры охраняли дороги для вывоза награбленного: сибирскую, ногайскую и казанскую. Царь платил башкирам землёй и небольшими финансовыми подачками. Взаимовыгодное сотрудничество башкир и московских властей длилось почти всю первую половину XVII века, до тех пор, пока россияне получали серьёзную прибыль от меховой торговли и были монополистами поставок меха в Европу, а также пока русский царь не влез во внешнеполитические авантюры.

Первое восстания башкир как следствия глупости русского царя

Главная авантюра русского царя Алексея Михайловича Романова в XVII веке – поддержка сепаратистского рокоша Богдана Хмельницкого в Речи Посполитой, война за присоединение Украины или так называемое «воссоединение Украины с Россией», которое началась в 1654 году. Варшаву за три дня тогда русские не взяли. Да и за три года не управились. Война затянулась на 13 лет, высасывая из России деньги и силы. В результате войны Россия получила лишь голые степи Левобережья Днепра да купили за баснословные деньги у поляков Киев. Для пополнения казны, разоряемой военными расходами царь не нашёл лучшего способа, чем платить служилым людям медью, а налоги собирать серебром. Естественно, тут же возник спекулятивный курс серебра по отношению к меди, и когда «отрыв» курса меди от серебра стал катастрофическим – в Москве в 1662 году грянул «медный бунт». Отголоски финансовой катастрофы достигли Башкирии, где вовсю тогда мздоимствовали оставшиеся «на мели» царские чиновники, нарушавшие все возможные договоры с башкирскими племенами. Это и привело к восстанию, которое началось в конце 1661 года. Руководили им Сары Мерген и Араслан-бек. В 1665 году после ряда военных поражений и гибели руководителей обе стороны нашли компромиссное решение. Башкиры сложили оружие, а царское правительство подтвердило «вольности» и земельные права башкир. «Золотой век» и «конфетно-букетная» стадия отношений московского царя и башкир были восстановлены. Ненадолго. На 16 лет.

Второе башкирское восстание как следствие фанатизма патриарха

А в 1681 году стараниями религиозного фанатика, патриарха Иоакима, после так называемого Московского собора РПЦ, в России началась настоящая религиозная война против старообрядцев и иноверцев. В том числе было принято решение насильственно крестить башкир, а у некрещёных землю отбирать. Башкиры ответили восстанием под руководством Сафар-хана. В 1684 году после смерти лидера восставших и ряда поражений, башкиры, как и в 1665 году, смогли договориться с царём о прекращении христианизации края и восстановлении всех своих попранных земельных прав. Мир был восстановлен. Опять всего на 20 лет.

«Башкирская война» 1704-1775 годов

А далее ситуация в экономике России радикально изменилась! Меховая торговля России тогда пришла в упадок. Россию душили конкуренты. В 1680 году англичанами основана торговая компания Гудзонова залива, которая завалила Европу канадскими мехами, выбив русских с мехового рынка. И логистика поставок у них – английская, а тут – российская. На логистике Россия и проиграла. Ибо, пока из Тары или Сургута пушнину довезут до Архангельска, англичане свой канадский мех в Лондоне уже пять раз продадут и за новым поедут. Одним словом, выгнали Россию англичане с европейского пушного рынка. Англичане умело осваивали Канаду, построив к 1717 году шесть факторий компании Гудзонова залива, торговавшей в Европе мехами, аналогичными сибирским.

В 1713 году по условиям Утрехтского мира Британия заняла Ньюфаунленд, Лабрадор, Акадию и Землю Руперта – огромную меховую кладовую! А потому в России начался не только затяжной финансовый кризис, но и грянул политический кретинизм – для решения финансового вопроса царь Пётр решил «выйти к морю», затянул страну в Северную войну, проиграл Прутский поход и учинил никому не нужный Персидский поход. Россия была попросту разорена военными расходами, строительством Санкт-Петербурга и нелепыми реформами при которых, например, создаётся балтийский флот, но уничтожается беломорский.

Царям стало не до соблюдения прав башкир. К ним стали относиться как к обычному ясачному народу. Более того на их землях начали строить крепости для будущего продвижения России в Казахстан и Индию. В 1734 году в Российской империи была создана оренбургская комиссия для строительства крепости Оренбург. В 1735 году была создана башкирская комиссия для строительства крепостей на территориях, занимаемых башкирами. Эти комиссии быстро превратились в бюрократические структуры, попросту грабящие башкир, что стало причиной серии крупных восстаний башкир в 1704-1711, 1735-1740, 1747 и 1755-1756 годах. И «вишенка на торте» – восстание Салавата Юлаева 1773-1775 годов как составная часть восстания Пугачёва! За семьдесят лет – 28 «бунташных»! Каждый третий год! Какие же это восстания?! Это настоящая война царизма с башкирами. Я предлагаю её назвать «башкирской войной». Через «горящие» башкирские уральские степи русскому правительству проводить экспансионистскую политику ни в казахских степях, ни в Сибири стало невозможно. Царизм попросту начал терять Сибирь. Например, восставшие на Дальнем Востоке ительмены уничтожили в 1703 году Большерецкое зимовье. Восстание это шло до 1712 года, а посланные на подавление восстания правительственные войска взбунтовались, перебили часть командиров и создали на территории Камчатки казацкое парагосударство Данилы Анциферова, просуществовавшее около года. И царизм пошёл на попятную.

Да и сами башкиры доказали, что умеют не только воевать, но и договариваться. Подчёркиваю – императоры и императрицы России с башкирами договаривались как с воинским сословием. Христианизация края полностью прекратилась. Более того – в 1788 году было создано «духовное собрание магометанского закона» в Уфе, предшественник современного Духовного управления мусульман. Указом от 10 апреля 1798 года было создано Башкирское казачье войско. С 1797 года каждому служащему в период летней службы выдавался рубль в месяц.

Постепенно служба на границе стала обязательной только для башкир приграничных, а в середине XIX века военная служба башкир стала заменяться трудовой и транспортной службой. Впрочем, к середине XIX века Российская империя существенно изменилась, модернизировалась. Страна шла к капитализму и это была уже другая история, заслуживающая отдельного рассказа.

Дмитрий Левчик, kasparov.ru/