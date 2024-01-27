Минздрав ввел изменение по манипуляциям с клетками человека
- 27.01.2024, 19:10
Некоторые из них признаны несущественными.
Минздрав установил перечень манипуляций с клетками человека, не относящихся к существенным. Соответствующее постановление ведомства опубликовано на национальном правовом интернет-портале, обратил внимание сайт zerkalo.io.
В этот перечень включили в том числе те манипуляции, которые не приводят к изменению основных идентификационных характеристик клеток человека. Это среди прочего:
выделение клеток из тканей человека;
разделение субпопуляций клеток человека;
накопление биомассы клеток человека в условиях in vitro;
криоконсервирование клеток человека.
Также в перечень попали манипуляции, которые приводят к обратимым изменениям основных идентификационных характеристик клеток человека (они восстанавливаются после прекращения воздействия). Это среди прочего:
активация пролиферации и функциональной активности клеток человека;
активация дифференцировки клеток человека;
праймирование клеток человека.
Минздрав пока не давал комментарии, как могут на практике применять это новшество.
Постановление Минздрава вступит в силу со 2 февраля этого года. Введение этого перечня было предусмотрено изменениями в здравоохранении, которые утвердил в октябре прошлого года Александр Лукашенко. Этим документом среди прочего исключили пересадочный материал, полученный на основе клеток человека, который подвергся существенным манипуляциям, из определения биомедицинских клеточных продуктов.
По данным Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, под биомедицинских клеточных продуктами подразумеваются в том числе определенные стволовые клетки, фибробласты кожи человека, тканевой эквивалент кожи.
Получается, что те манипуляции с клетками человека, которые Минздрав отнес нынешним постановлением к несущественным, подпадают под определение биомедицинских клеточных продуктов. И, скорее всего, могут быть использованы для пересадки.