Минздрав ввел изменение по манипуляциям с клетками человека 27.01.2024, 19:10

иллюстративное фото

Некоторые из них признаны несущественными.

Минздрав установил перечень манипуляций с клетками человека, не относящихся к существенным. Соответствующее постановление ведомства опубликовано на национальном правовом интернет-портале, обратил внимание сайт zerkalo.io.

В этот перечень включили в том числе те манипуляции, которые не приводят к изменению основных идентификационных характеристик клеток человека. Это среди прочего:

выделение клеток из тканей человека;

разделение субпопуляций клеток человека;

накопление биомассы клеток человека в условиях in vitro;

криоконсервирование клеток человека.

Также в перечень попали манипуляции, которые приводят к обратимым изменениям основных идентификационных характеристик клеток человека (они восстанавливаются после прекращения воздействия). Это среди прочего:

активация пролиферации и функциональной активности клеток человека;

активация дифференцировки клеток человека;

праймирование клеток человека.

Минздрав пока не давал комментарии, как могут на практике применять это новшество.

Постановление Минздрава вступит в силу со 2 февраля этого года. Введение этого перечня было предусмотрено изменениями в здравоохранении, которые утвердил в октябре прошлого года Александр Лукашенко. Этим документом среди прочего исключили пересадочный материал, полученный на основе клеток человека, который подвергся существенным манипуляциям, из определения биомедицинских клеточных продуктов.

По данным Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, под биомедицинских клеточных продуктами подразумеваются в том числе определенные стволовые клетки, фибробласты кожи человека, тканевой эквивалент кожи.

Получается, что те манипуляции с клетками человека, которые Минздрав отнес нынешним постановлением к несущественным, подпадают под определение биомедицинских клеточных продуктов. И, скорее всего, могут быть использованы для пересадки.