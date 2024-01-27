«Целый день переживала за своих родителей» 27.01.2024, 19:31

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Белоруска отреагировала на новую волну репрессий в стране.

Белоруска, переехавшая в Варшаву, поделилась с сайтом Charter97.org своими переживаниями, связанными с новой волной репрессий на родине:

— Просыпаясь каждый день, первое, что делаю, смотрю новости, и вдруг на Родине появляется что-то оптимистичное. Но чаще всего день начинается с мрачных новостей и так же заканчивается. Вчера, например, весь день была парализована, прочитав, что выродки преследовали родственников политзаключенных. И целый день переживала за своих родителей.

На прошлой неделе выродки схватили Татьяну Северинец и довели человека до госпитализации.

Пришли к Марине Адамович, Борису Хамайде (а ему уже 76 лет). Общее количество задержанных составляет 84 человека. На мой взгляд, это новый виток репрессий. Комментарий, лайк или «экстремистская» подписка не нужны. Вы уже виноваты в том, что у вас есть родственник, который посмел высказать свое неодобрение. Это кровная месть, как в Чечне. Сегодня тебя могут арестовать даже за то, что твои дети сбежали за границу, спасаясь от преследования. А ты остался дома, значит, ты автоматически становишься жертвой репрессивной машины.

Жертвами вчерашнего нападения стали люди, воспользовавшиеся инициативой IneedHelp, оплатившей доставку продуктов питания жертвам режима. Господа, cиние пальцы довели людей до голодной смерти, до такой степени, что люди просят еды, чтобы поддерживать жизнь в теле.

Если бы нам в 2019 году сказали, что по стране будут ездить черные воронки, то рядовой гражданин страны рассмеялся бы в лицо, мол, я не политический активист, чего меня трогать. А сегодня белорусов арестовывают за то, что, посадив кормильцев, они вынуждены просить у людей помощи продуктами.

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