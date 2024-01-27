«Остается только проклинать этих негодяев» 27.01.2024, 19:50

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Как власти воюют с маршрутчиками.

Белорус отреагировал на борьбу властей с маршрутчиками. Своим видением ситуации он поделился с сайтом Charter97.org:

— Мы с женой всю жизнь прожили в Несвиже. Работая в сфере народного образования, зарабатывали не так много денег. По этой причине даже не купили автомобиль, поэтому вынуждены пользоваться общественным транспортом.

Иногда в столицу приходится ехать по делам, и даже такое короткое путешествие может стать испытанием. Следует отметить, что так было почти всегда. Еще в 2010 году, например, добраться до Минска напрямую можно было только на государственном автобусе или пригородным рейсом до ближайших железнодорожных станций (Гарадзея, Хвоева), а оттуда на поезде.

Но около десяти лет назад ситуация изменилась к лучшему: появились так называемые маршрутки, ставшие настоящим спасением для местных жителей. Маршрутки ездили часто, гораздо быстрее государственного автобуса, и все оставались довольны.

А в прошлом году когтистая лапа режима добралась и до этой сферы. Сначала наши маршрутки вообще пропали. Сейчас их движение возобновилось, но имеем всего два-три рейса в день, поэтому туда не втиснутся.

Однако здешнее начальство тоже не спит: мы читаем, что они уже провели совещание на эту тему. В нем приняли участие представители Минтранса, транспортной инспекции (естественно), налоговой инспекции (еще можно понять), а также МВД и КГБ (как же без них)! Там обсуждали, как занести всех перевозчиков в какой-то реестр, заставить их установить видеокамеры в каждом салоне. А еще чтобы транспортные компании давали карательным органам доступ ко всей информации о том, кого и куда перевозили.

Ну а пока мы вынуждены снова пользоваться осточертевшим государственным автобусом, который возвращается в местечко так рано, что едва успеваешь поделать все дела. Теперь нам приходится носиться в Минске как ошпаренным, чтобы не опоздать...

Все горожане негодуют, но как решить вопрос, куда пожаловаться? Независимые СМИ запрещены, ни один корреспондент оттуда не приедет, чтобы осветить проблему. Есть официальное районное издание. Но и туда жаловаться как-то рискованно, чтобы не быть обвиненным в «дискредитации».

Остается только проклинать этих негодяев: «А чтоб вы на свои совещания всегда ездили в маршрутках с видеокамерами»!

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