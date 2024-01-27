«На пенсии будете в шоколаде» 27.01.2024, 20:10

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Белорусы, которые сдают в аренду жилье, рассказали, выгодное ли это дело.

Некоторые белорусы зарабатывают на сдаче в аренду недвижимости. Причем в отдельных случаях — в течение многих лет. «Зеркало» поговорило с такими людьми о том, за сколько они сдают жилье, сколько денег удалось выручить со сдачи за все годы, а также бывают ли проблемные квартиранты.

«За десять лет с аренды получил 15 000 долларов, это на отъезд»

Более десяти лет назад Григорий (имена героев статьи изменены) купил примерно за 36 000 долларов (113 889 рублей. — Здесь и далее конвертация по курсу Нацбанка РБ на 26 января) однокомнатную квартиру в новостройке областного центра. Таким образом он вложил накопленные деньги и заранее знал, что жилье будет сдавать в аренду. Мужчина сделал там ремонт «специально под сдачу» (на это ушло примерно 2000 долларов, или 6327 рублей), завез мебель и технику — холодильник, шкаф, письменный стол, телевизор, кухню, пару шкафов.

— Первые жильцы появились у меня осенью 2014 года. В разное время стоимость аренды была от 100 до 140 долларов (316−442 рубля). Эта цена для нашего города была стандартная, сейчас я легко сдал бы ее за 170−180 долларов (537−569 рублей). Но сегодня там живет порядочная квартирантка-пенсионерка, она проблем вообще не доставляет, — рассказал Григорий.

Мужчина вспоминает, что квартиранты у него были разные, в том числе и проблемные. Например, как-то заселялись иностранцы из Африки, Азии. Они оказались неряшливыми и шумными. Несколько раз один из жильцов оставлял полную раковину посуды в кухне и забывал закрыть кран, из-за чего затапливал квартиру снизу. Был также студент-белорус, в квартире он «продержался» три месяца, за это время парень устраивал ночные пьянки и беспорядок в подъезде.

— Последний раз я был вынужден ехать ночью до города 100 км, чтобы утихомирить квартиранта и его гостей. Вся группа нашего подъезда в Viber негодовала, но я попросил их милицию не вызывать, мол, сам разберусь. По приезде друг квартиранта, у которого были «быдловатые» повадки, чуть не в драку лез, благо, сам квартирант был потрезвее и приятеля утихомирил. На завтра мы договорились разойтись миром, а через день он выехал. Этот парень жил у меня без договора, с тех пор я понял — никаких неофициальных жильцов.

Григорий отметил, что выселить квартирантов было сложновато. В его случаях до милиции не доходило никогда, «но ситуации были на грани». Чуть позже хозяин застраховал квартиру на случай, если жилец причинит ущерб соседям. Поэтому сейчас он готов скинуть 30−40 долларов (94−126 рублей), но только чтобы заселились порядочные люди.

Однажды квартиру арендовал студент, который начал требовать от хозяина улучшения жилищных условий: то привези ему ложки и кастрюли, потом понадобилось постельное белье. Хозяин шел на встречу, тем более что всего этого у него в хозяйстве хватало. Но когда квартирант затребовал телевизор с экраном побольше и шкаф-купе, то Григорий возмутился, мол, при заселении таких уговоров не было. А хочешь условия лучше — выше будет и арендная плата.

— Но я всегда находил компромиссы, в чем-то подвигался, но где-то и цену двигал вверх. Это же заработок, но дело мне всегда было интересно.

В течение десяти лет в арендной квартире Григорий делал ремонт ванной, туалета, балкона, переклеивал обои в кухне и спальне. Все текущие ремонты он выполнял сам, также «драил квартиру» после выселениях неряшливых арендаторов.

— За год с аренды я имел чистыми где-то 1500 долларов (4745 рублей), стало быть, за десять лет это 15 000 долларов (47 454 рубля). Эти деньги откладывались на долгосрочные расходы, а вернее, на отъезд из Беларуси. Сегодня моя квартира стоит приблизительно 35 000−40 000 долларов (110 726−126 544 рубля), так что вложения оправдались.

Собеседник считает, что жилье сдавать выгодно, но важно, чтобы оно находилось в хорошем районе. Также желательно, чтобы дом был построен после 2000-х — в этом случае будет дешевле содержать квартиру.

— Знаю точно, что если человек во время трудоспособного возраста купил одну иди две квартиры для сдачи в аренду, то на пенсии он будет в шоколаде. При таком раскладе даже не надо думать, повысят тебе пенсию или нет. Например, мне еще нет 40 лет, и я считаю, что в таком возрасте многим стоит задуматься про пассивный доход к пенсии.

Григорий советует начинающих арендодателям сдавать жилье только с договором и залогом на пару месяцев. К тому же не надо завозить в такую квартиру новую мебель, можно купить бэушку с «куфара».

«Сбережения ушли на отъезд за границу и обустройство на новом месте»

Больше десяти лет Наталья сдает в аренду две квартиры в Минске: однушку не в центре города и двушку в центре, но оба объекта находятся рядом со станцией метро. В квартирах сделан аккуратный косметический ремонт, но не «евро», поэтому арендная плата за них немного ниже.

— Сперва я сдавала жилье всем подряд, но со временем решила, что буду отказывать семьям с маленькими детьми — они шумят, и этим недовольны соседи. К тому же я заметила, что чаще всего семейные при выселении оставляют жилье в не очень хорошем состоянии. Были в квартире свалки и от одиноких женщин 40−50 лет. Решила не пускать иностранцев — по отзывам других людей я узнала, что они ведут хозяйство своеобразно, готовят необычные блюда, запах от которых может мешать соседям. Зато нет проблем пустить квартирантов с животными, но с оговоркой, если что-то будет испорчено, то это жилец компенсирует, — рассказала девушка.

Сначала однокомнатна квартира была с «бабушкиным» ремонтом и такой же мебелью. С жильцами Наталья договорилась, что они будут погашать только коммуналку, а за счет арендной платы будут делать ремонт. Когда квартиранты съехали из однушки, то хозяйка получила аккуратную квартиру, которую смогла сдавать дороже.

Двушка была без мебели, и ремонт там не требовался. Туда квартиранты въехали со своей обстановкой.

— За все время с квартирантами у меня был один неприяный случай. Помню, заселились знакомые знакомых, жили два года, за это время я их не тревожила. Когда они выселились, то выяснилось, что за все время проживания они не платили за воду, налили ее на сумму около 500 долларов (1581 рубль). С трудом удалось взыскать с них около 200 долларов (632 рубля), а потом я плюнула. Возможной ситуация стала потому, что в договоре пункты были прописаны не так, как надо.

В остальных случаях проблем с квартирантами у хозяйки не было, даже наоборот. Наталья вспоминает, как один мужчина, выселяясь, заказал клининг, в итоге квартира была лучше, чем когда он туда заселился. Как-то было котик ободрал обои, но квартиранты заклеили это место так, что ничего не было видно.

За эти годы Наталья с аренды жилья насобирала значительную сумму, она хотела пустить ее на ремонт своей и маминой квартир. Однако из-за войны в Украине планы пришлось поменять — все сбережения ушли на отъезд за границу и обустройство на новом месте.

Сегодня Наталья живет за рубежом, квартиры продолжают сдаваться. Сейчас за однокомнатную квартиранты платят 210 долларов (664 рубля), за двушку — 250 долларов (790 рублей), хотя аналогичная в том же доме, но с лучшим ремонтом, сдается за 450 долларов (1423 рубля).

— Доход с однушки идет на оплату коммуналки в двух квартирах: маминой и свекрови. Арендной платы с двушки хватает маме на жизнь, она не работает и не получает пенсию, денег хватает на жизнь ей и кошке.

Наталья считает, что жилье сдавать в аренду выгодно. Но, идя на этот шаг, хозяину надо подробно прописывать в договоре все условия, фотографировать имущество в квартире и его состояние. Эти предосторожности помогут взыскать компенсацию ущерба, если его допустят квартиранты.