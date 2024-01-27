Где спрятана смерть «нефтяного Кащея»? Тарас Загородний

27.01.2024, 20:20

Дроны СБУ нанесли нефтегазовой отрасли россиян самый сильный удар за все время ее существования.

Вопрос «Где смерть Кащеева Путина, экономики России и ее военной машины?» волнует украинцев еще с 2014 года. Очевидно, что политическая смерть диктатора и имперских амбиций РФ последует после прекращения заливания бюджета страны-агрессора нефтедолларами. В последние недели украинские дроны начали приближаться к выполнению этой сверхсложной задачи.

Вчера СБУ нанесла второй за неделю мощный удар по нефтегазовой инфраструктуре врага. Очередной целью стал нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. После двух взрывов там начался масштабный пожар. Повреждения получила установка первичной обработки нефтепродуктов, а именно – вакуумная и атмосферная колонны. Несколькими днями ранее служба провела спецоперацию на нефтяном терминале «Усть-Луга Ойл» в Ленинградской области. Как пишет агентство Bloomberg, после атак морские поставки сырой нефти из России упали до минимума. Нефтегазовая отрасль россиян получила самый сильный удар за все время своего существования.

Следует отметить, что дроны бьют на дальнее расстояние и с большой точностью. Речь уже не идет только о прилетах по приграничным с Украиной территориям – сейчас удар может быть нанесен в любую точку РФ. Заметьте, между двумя атакованными объектами нефтеперерабатывающей отрасли россиян почти 2000 км расстояния. Причем обе спецоперации продемонстрировали 100% результат – враг явно не был готов к ударам и они нанесли максимальный ущерб инфраструктуре. Следует отметить, что пораженные заводы, кроме работы на экспорт, работали и на обеспечение топливом армии агрессора. А значит, являются законными военными целями. Уничтожение такой инфраструктуры приводит к невосполнимым потерям как экспортных мощностей (а это деньги для финансирования войны), так и мощностей для производства дизеля, который нужен российской армии и сельскому хозяйству и т.д., поскольку из-за санкций западных стран они не смогут их импортировать. Китай же не сможет их заместить.

Есть и еще одно важное последствие таких «прилетов». Они отвлекают силы ПВО россиян с фронта. После ударов дронов по Балтике вокруг Петербурга срочно начали развертывать дополнительные силы ПВО. Теперь РФ нужно усиливать защиту Краснодарского края и думать, где будет следующий удар.

Хочу вспомнить события полуторагодовалой давности, что после смены руководства службы там началось активное развитие собственного производства дронов. Сейчас эти разработки показывают отличные результаты. При участии наземных и надводных дронов проведен ряд успешных спецопераций – от взрыва Крымского моста до ударов по аэродромам стратегической авиации.

«Смерть Кащея» еще не наступила. Нефтегазовая отрасль россиян понесла ущерб на сотни миллионов долларов (оценка Bloomberg), но еще далека от смерти. Впрочем, как говорит народная поговорка, «доброе начало – половина дела». А ущерб для «нефтяного Кащея» только начинается.

Тарас Загородний, censor.net