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Сотрудников БГУ обязали заполнять анкету после возвращения из-за границы

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  • 27.01.2024, 20:37
  • 4,006
Сотрудников БГУ обязали заполнять анкету после возвращения из-за границы

Как в СССР.

Теперь сотрудники БГУ после возвращения из-за границы (кроме России) обязаны заполнять анкету с 37-ю вопросами, сообщает «Еврорадио».

Интересуются родственниками и неслужебными контактами в других странах, особенно среди сотрудников органов власти или военных.

Также вопросы анкеты касаются обучения и работы за границей,  гражданства иностранного государства и документов, являющихся основанием для получения привилегий иностранных государств.

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