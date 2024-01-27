Сотрудников БГУ обязали заполнять анкету после возвращения из-за границы 5 27.01.2024, 20:37

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Как в СССР.

Теперь сотрудники БГУ после возвращения из-за границы (кроме России) обязаны заполнять анкету с 37-ю вопросами, сообщает «Еврорадио».

Интересуются родственниками и неслужебными контактами в других странах, особенно среди сотрудников органов власти или военных.

Также вопросы анкеты касаются обучения и работы за границей, гражданства иностранного государства и документов, являющихся основанием для получения привилегий иностранных государств.