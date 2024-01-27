Родные одного из задержанных в Башкортостане сообщили о его смерти 7 27.01.2024, 20:59

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Причины смерти не ясны.

В Башкортостане умер Рифат Даутов, который был задержан в связи с акциями протеста против приговора активисту Фаилю Алсынову. О смерти Даутова после задержания сообщила в телеграме его сестра Залия, о ней также пишет адвокат Алсынова Ильнур Суюндуков. Причины смерти пока не ясны, однако известно, что Даутов умер вскоре после того, как его увезли предположительно сотрудники ОМОН, сообщает «Радио Свобода».

При этом Даутов, как следует из слов его сестры, не участвовал в акциях протеста - ни в Баймаке, где произошли столкновения сторонников Алсынова с полицией, которые власти охарактеризовали как беспорядки, ни в Уфе 19 января. Как утверждается, он лишь находился в Уфе рядом с местом проведения акции на центральной площади, но сам в ней не участвовал. Вечером 19 января к нему пришёл участковый, чтобы вручить предупреждение, а 25 января, когда он поехал за город, он был задержан людьми в форме бойцов ОМОН, которые «не представились, неизвестно, куда увезли» задержанного. После этого родственников пригласили в уфимский морг для опознания тела Даутова, однако, как утверждается, не пустили туда, сославшись на отсутствие следователя. Тела умершего они пока не видели.

Телеграм-канал «Оперсводки РБ» утверждал, что Даутов вскоре после задержания «умер от отправления суррогатным алкоголем и сопутствующей сердечной недостаточности». Его сестра, однако, отвергает эту версию, утверждая, что он не употреблял алкоголь. Инициативная группа призывает направлять обращения властям с просьбой расследовать обстоятельства его гибели, пишет ОВД.Инфо. «По словам свидетелей, в момент задержания Рифат Даутов был в хорошем здоровье и на его теле не было видимых повреждений», — говорится в предлагаемом шаблоне письма. Официальные представители правоохранительных органов пока сообщения о смерти задержанного не комментировали.

Накануне родственники башкирского активиста Дима Давлеткильдина, который принимал участие в протестной акции в Баймаке, сообщили о том, что он находится в тяжёлом состоянии из-за избиения сотрудниками полиции. Об этом сообщает RusNews.