Минчанин вышел покурить и украл телевизор 5 27.01.2024, 21:09

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Но в ломбарде технику не приняли.

Минчанин пришел в гости и украл у соседей телевизор, но в ломбарде его не приняли. Суд уже вынес приговор по делу о краже, рассказали агентству «Минск-Новости» в прокуратуре Октябрьского района.

В один из вечеров 31-летний минчанин выпивал в гостях у своего приятеля. Там он вышел покурить на лестничную клетку и заметил, что соседняя квартира не заперта.

Мужчина зашел в помещение и похитил телевизор, который потом пытался сдать в ломбард. Однако технику не приняли из-за неисправности.

Обнаружив пропажу телевизора, сосед вызвал милицию, оценив причиненный ему ущерб в 200 рублей. Личность злоумышленника установили, в отношении него возбудили уголовное дело. Вину минчанин не отрицал, в содеянном раскаялся.

Суд признал его виновным в краже с проникновением в жилище и на основании ч. 2 ст. 205 УК назначил три месяца ареста.

Минчанин нигде не работает и ранее уже имел проблемы с законом, рассказала помощник прокурора Октябрьского района Кристина Кондратенкова.