В Молдове заявили, что десятки россиян пытались обманом получить гражданство этой страны 27.01.2024, 21:20

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Среди них миллионеры.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину по меньшей мере 30 россиян, среди которых и миллионеры, хотели незаконно получить гражданство Молдовы.

Об этом сообщил председатель Агентства государственных услуг Молдовы (АГУ) Мирча Ешану в эфире Jurnal TV.

Как отметил Ешану, претенденты на получение гражданства находят человека, который родился до начала Второй мировой войны, примерно между 1935 и 1937 годами, и умер в возрасте два-три года. После этого россияне начинают утверждать, что являются родственниками таких людей.

«В деле нет свидетельства о смерти человека, который родился до Второй мировой войны, а есть только свидетельство о рождении», — отметил Ешану.

Глава АГУ Молдовы добавил, что некоторые россияне приезжают сразу с поддельными документами. Однако агентство направляет запросы с копиями этих документов в страны, в которых они якобы нотариально заверены.

Ешану также рассказал, что ему известно о двух магнатах-мультимиллионерах из России и Узбекистана, которые хотели получить гражданство Молдовы обманом. По его словам, после расследования эти дела будут обнародованы.

«Я не могу сейчас назвать имена, потому что проводятся специальные мероприятия… Мы точно знаем, что это мошенничество, мы уже отказали им в гражданстве, но хотим убедиться, что люди, которые способствовали или были соучастниками этих преступлений, окажутся на скамье подсудимых», — добавил Ешану.