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В Беларуси растет число безработной молодежи

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  • 27.01.2024, 21:26
  • 1,738
В Беларуси растет число безработной молодежи

Это негативный тренд, который продолжается уже много лет.

В Беларуси растет число безработной молодежи, даже по официальным цифрам, которые из-за хитрой системы статистики очень низкие. Белстат сообщает о 3,5% безработицы в Беларуси по итогам последнего квартала 2023-го.

А вот среди молодежи 18-29 лет эта цифра составляет уже 7,2%. В начале 2023-го показатель составлял 6,9%. Сейчас он на максимальном с первых месяцев 2022-го уровне. Минимум был во втором квартале прошлого: 5,8%.

Среди молодежи официальных безработных больше, чем в других возрастных группах. Это негативный тренд, который продолжается в Беларуси уже много лет.

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