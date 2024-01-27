Ничего не выходит у лавровских лузеров Telegram-канал «СерпомПо»

27.01.2024, 22:21

Вы только подумайте, чем заняты эти путинские «дипломаты».

Максима Галкина не пустили в Индонезию, где он должен был дать концерт. Фронтвумен МИД Захарова тут как тут, победно машет лифчиком: «Будьте уверены: российские дипломаты оперативно и полноформатно доводят до страны пребывания позицию своей страны, всего народа по теме войны и всем связанным с ней вопросам».

И добавила, что «различные деятели антикультуры» становятся «токсичными» за границей. То есть, когда Галкин десятилетиями развлекал публику с экранов госТВ, а захаровы гоготали на диванах, он «деятелем антикультуры» не был? Или, по крайней мере, мидовская секретарша об этом помалкивала.

Вы только подумайте, чем заняты эти путинские «дипломаты» по миру за налоги россиян – попытками помешать уехавшим артистам выступать. Между прочим, большой вопрос, является ли такая деятельность МИД законной. Кстати, и здесь ничего не выходит у лавровских лузеров. Максим Галкин сказал, что из 150 концертов за прошлый год, лавровцам удалось помешать в пяти, что ли, случаях.

Telegram-канал «СерпомПо»