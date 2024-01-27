В Гомеле из кинотеатра эвакуировали 140 человек 27.01.2024, 22:45

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Горела электрощитовая.

В гомельском кинотеатре «Октябрь» сработало речевое оповещение о пожаре. На месте спасатели обнаружили задымление в подвале, сообщили в МЧС.

Вечером 27 января подразделения МЧС выезжали по сообщению о дыме в гомельском кинотеатре «Октябрь» на улице Барыкина.

Задымление было обнаружено в электрощитовой, которая находится в подвале здания.

«В результате сработки речевого оповещения из здания эвакуированы 140 человек. Пострадавших нет. Причина инцидента устанавливается», — рассказали в МЧС.