закрыть
27 января 2024, суббота, 23:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Гомеле из кинотеатра эвакуировали 140 человек

  • 27.01.2024, 22:45
  • 1,172
В Гомеле из кинотеатра эвакуировали 140 человек

Горела электрощитовая.

В гомельском кинотеатре «Октябрь» сработало речевое оповещение о пожаре. На месте спасатели обнаружили задымление в подвале, сообщили в МЧС.

Вечером 27 января подразделения МЧС выезжали по сообщению о дыме в гомельском кинотеатре «Октябрь» на улице Барыкина.

Задымление было обнаружено в электрощитовой, которая находится в подвале здания.

«В результате сработки речевого оповещения из здания эвакуированы 140 человек. Пострадавших нет. Причина инцидента устанавливается», — рассказали в МЧС.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Безумие ради безумия
Безумие ради безумия Ирина Халип
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ Владимир Фесенко
У Путина отпадет охота воевать
У Путина отпадет охота воевать Альфред Кох
Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина