В Гомеле из кинотеатра эвакуировали 140 человек
- 27.01.2024, 22:45
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Горела электрощитовая.
В гомельском кинотеатре «Октябрь» сработало речевое оповещение о пожаре. На месте спасатели обнаружили задымление в подвале, сообщили в МЧС.
Вечером 27 января подразделения МЧС выезжали по сообщению о дыме в гомельском кинотеатре «Октябрь» на улице Барыкина.
Задымление было обнаружено в электрощитовой, которая находится в подвале здания.
«В результате сработки речевого оповещения из здания эвакуированы 140 человек. Пострадавших нет. Причина инцидента устанавливается», — рассказали в МЧС.