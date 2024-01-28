закрыть
28 января 2024, воскресенье, 6:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Египте принесли в жертву корову, чтобы сборной повезло на Кубке Африки-2024

  • 28.01.2024, 5:49
В Египте принесли в жертву корову, чтобы сборной повезло на Кубке Африки-2024

Ритуал совершила Ассоциация футбола страны.

Ассоциация футбола Египта совершила специальный ритуал ради национальной сборной страны, которая вышла в плей-офф Кубка африканских наций.

ESPN со ссылкой на представителя сборной Египта Мохамеда Морада пишет, что мясо убитой коровы раздали людям в Каире. Этот ритуал должен принести успех команде на турнире.

Cборная Египта является семикратным чемпионом Кубка Африки.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Безумие ради безумия
Безумие ради безумия Ирина Халип
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ Владимир Фесенко
У Путина отпадет охота воевать
У Путина отпадет охота воевать Альфред Кох
Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина