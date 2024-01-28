В Египте принесли в жертву корову, чтобы сборной повезло на Кубке Африки-2024 28.01.2024, 5:49

Ритуал совершила Ассоциация футбола страны.

Ассоциация футбола Египта совершила специальный ритуал ради национальной сборной страны, которая вышла в плей-офф Кубка африканских наций.

ESPN со ссылкой на представителя сборной Египта Мохамеда Морада пишет, что мясо убитой коровы раздали людям в Каире. Этот ритуал должен принести успех команде на турнире.

Cборная Египта является семикратным чемпионом Кубка Африки.