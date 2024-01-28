Newsweek: Россиян атакуют стаи дронов ВСУ во главе с «королевой» 3 28.01.2024, 8:36

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Украинские военные разработали уникальную тактику.

Бойцы ВСУ могут запускать на поле боя стаю беспилотников, которые летят на большие расстояния в сопровождении другого дрона-ретранслятора. Об одном из таких случаев рассказал российский солдат, который выжил после бомбежки. О военной новации, которая обеспокоила представителя ВС РФ, рассказали на портале Newsweek.

This Russian serviceman was apparently a witness to a "flock of Ukrainian FPV drones led by a repeater drone Queen" which descended onto Russian positions and started the bombing. pic.twitter.com/LhvFg8syXW — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 26, 2024

Журналисты портала обратили внимание на видео росСМИ «Известия», в котором показали россиянина из подразделения БАРС. Мужчина рассказал, как видел стаю украинских FPV-дронов, которые подлетели к российским позициям. Над маленькими беспилотниками парило более крупное устройство, которое он назвал «маткой» (или «королевой» в англ. переводе).

«Они отправляют «крыло» с ретранслятором, который ретранслирует сигнал. Под ним отправляют стаю из 10 FPV-дронов. Матка летит выше [и работает] в узком диапазоне обнаружения. Она проводит стаю, потом стая опускается на позиции и начинают работать», — пояснил россиянин.

Также в репортаже росСМИ объяснили, что ретранслятор дает возможность FPV-дронам экономить заряд. Например, в какой-то момент они могут приземлиться и ждать возможности. Ретранслятор тем временем обнаруживает цели и затем подает команду для атаки.

«Когда большой материнский беспилотник замечает цели, камикадзе взлетают, иногда в нескольких метрах от цели, и атакуют», — процитировали на Newsweek мнение россиянина.

На портале Newsweek отметили, что написали письмо в Минобороны Украины, чтобы получить подтверждение подобной тактики работы ВСУ: ответа не получили.