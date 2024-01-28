В России инженер завода «Алмаз-Антей» покончил с собой после удара ракеты по дому его бабушки в Харькове 11 28.01.2024, 8:51

6,674

Он был причастен к производству боеприпаса.

В России инженер завода «Алмаз-Антей» покончил с собой после того, как российская ракета прилетела по дому в Харькове. Там жила его бабушка – она погибла.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Отмечается, что мужчина по имени Антон Горобец оставил предсмертную записку и застрелился.

«Несколько дней назад ракета, к которой я приложил руку, прилетела в Харьков, в дом, где жила моя бабушка по маминой линии, она умерла. Я не смог с этим жить. То, что сейчас происходит – ужас и кошмар. Больше в нем принимать участие я отказываюсь, но и бабушку уже не вернешь. Извините меня пожалуйста, но я – так больше не могу», – написал он.