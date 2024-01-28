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Телеканал ОНТ опозорился фейком об Илоне Маске с нецензурной руганью

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  • 28.01.2024, 9:11
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Телеканал ОНТ опозорился фейком об Илоне Маске с нецензурной руганью

Желая доказать, что в Техасе проблемы.

Белорусский телеканал ОНТ решил поучаствовать в распространении пропагандистского нарратива про сепаратизм американского штата Техас и опубликовал фейковый скриншот — якобы пост Илона Маска из соцсети X.

В тексте сообщения утверждается, что Маск опубликовал самые популярные сообщения в соцсети X от россиян — и среди них якобы оказались посты с фразами «Техас наш» и «Пиндосы, что с е***м?».

На самом деле Маск такого не писал, а скриншот распространяется в российских соцсетях и пропагандистких телеграм-каналах. Утром 27 января, например, он появился на канале «Такер Карлсон на русском и другие».

Сам Маск, похоже, не одобряет поведение президента США Джо Байдена. Но в его профиле X это неодобрение выражается двумя репостами и двумя фразами. Это видео с бегущими мигрантами у американской границы с подписью «На данный момент это неоспоримо» и письмо двух бывших агентов ФБР, критикующих политику Байдена по открытым границам — с подписью «Крайне тревожно».

Напомним, в Техасе и других южных штатах США продолжается кризис, связанный с миграцией. Страна столкнулась с беспрецедентной волной мигрантов, прибывающих через южную границу. На этом фоне в российских СМИ и соцсетях распространяются слухи о возможном отделении Техаса от США. Юридически такое невозможно.

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