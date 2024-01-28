Визит Лукашенко к Путину: эксперт раскрыл планы диктаторов 1 28.01.2024, 9:20

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Беларусь является инструментом увеличения давления РФ на восточный фланг НАТО.

Диктатор Александр Лукашенко снова полетел к Владимиру Путину. Сообщается, что в Международный день памяти жертв Холокоста они праздновали «80-летие освобождения Ленинграда». Кроме этого, диктаторы обсудят «международную тематику» и планы на ближайшие три года.

Впрочем, будет говориться не только об этом. Руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко объяснил «24 Каналу», какую роль сейчас играет Беларусь для России и как Путин пытается переориентировать Лукашенко от Китая.

Очевидно, что диктаторы будут обсуждать не только «союзнические проекты». Беларусь является инструментом увеличения давления на страны Запада и восточный фланг НАТО, отметил Чаленко.

«Их пугалка с точки зрения возможного нападения на Польшу или Литву будет увеличиваться. Именно Беларусь может принять очень активное участие. Обычно это и тема мигрантов на восточной границе ЕС, которая никуда не девается, просто немного уменьшают ее активность, затем снова увеличивают. Я думаю, что так же Россия с Беларусью будут проработать этот вариант», – предположил аналитик.

С другой стороны, Путину нужно показать усиление экономического сотрудничества с Беларусью. Поскольку Лукашенко сейчас переориентирует к себе Китай, и диктатор может потерять крупнейшего своего союзника из-за определенных двусторонних отношений Минска и Пекина.

«В данном случае – это торговые отношения, но плюс Беларусь принимает сейчас участие в БРИКС в отношении интеграционных образований. Она там не защищает на самом деле интересы России. Все эти моменты сейчас координируются и инициируются непосредственно Пекином»,– добавил Чаленко.