Кто больше всего заработал на «деле ортопедов» в Беларуси? 28.01.2024, 9:35

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Расследование.

В Беларуси люди ждут операцию по замене суставов год и больше. В мае 2023 года Александр Лукашенко приказал разобраться с очередями. Белоруский расследовательский центр при поддержке «Киберпартизан» проверил, выполнили ли это поручение, а также как после «дела ортопедов» изменилась система госзакупок имплантов и кто на этом заработал.

Чем дольше ожидание операции, тем больше проблем для здоровья

По состоянию на 1 января 2024 года операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава ожидали 2491 человек, коленного – 3492 человека. По сравнению с маем 2022 года очереди выросли в 1,4 раза.

В РНПЦ травматологии и ортопедии на операцию по замене бедренного сустава сейчас вызывают тех, кто ждет ее с января 2022 года, коленного – с февраля 2023. В 6-й городской клинической больнице Минска операции проводят тем, кто ждет с июня 2021 и апреля 2019 года соответственно.

Украинский ортопед-травматолог Александр Галузинский рассказал о последствиях такого долгого ожидания:

«Человек пока ждет операции, очень долго не наступает на ногу, ходит на костылях. Это может приводить, с одной стороны, к атрофии мышц, с другой – к возникновению контрактуры. Контрактура – это ограничение подвижности в суставе. Соответственно, что мы будем иметь на выходе, если эта ситуация длится много месяцев или несколько лет, допустим? Операция будет более сложной для хирурга, а для пациента реабилитация после такой операции более сложной».

Бесплатно в Беларуси протезируют имплантами отечественного производства. За импортный придется заплатить. А в случае замены сустава без очереди платными будут и протез, и операция.

Как за полтора года выросли цены на эндопротезирование?

Стоимость эндопротезирования в государственных белорусских больницах по сравнению с маем 2022 года выросла. Тогда операцию можно было сделать за 8,4 тысячи рублей ($3 тысячи). Сейчас эндопротезирование тазобедренного сустава вне очереди в столичных государственных медучреждениях стоит от 12 до 17 тысяч рублей. В клинике «Мерси», единственной частной в Беларуси, где делают эндопротезирование, услуга и имплант стоят около 19 тысяч рублей.

Чтобы сэкономить, некоторые белорусы ездят в Россию – там цены ниже. Например, в Москве в частной клинике «СМ-Клиника» операция и имплант производства американской фирмы DePuy стоит от 12,9 тысяч белорусских рублей. В госучреждениях России цены еще ниже.

В сентябре 2022 года появилась информация, что эндопротезы в Беларуси стали закупать только через «Белмедтехнику» – государственного монополиста на рынке обеспечения учреждений здравоохранения медизделиями. Оказалось, что предприятие приобретает импланты у поставщиков гораздо дешевле, чем потом продает их пациентам даже в государственных медучреждениях.

Белорусский расследовательский центр выяснил, что индийские протезы «Белмедтехника» закупает по 2–4,5 тысячи рублей за комплект. Швейцарские стоят от 2,5 до чуть более 5,5 тысячи рублей. В то же время белорусам, которые дождались своей очереди на замену сустава, предлагают заплатить за индийский или швейцарский протез почти в два раза больше цены закупки – 6 или 9 тысяч рублей соответственно.

Качество отечественных протезов хуже импортных

Схему закупок изменили после «дела ортопедов». Приобретать импланты напрямую больницам запретили по приказу Минздрава. В результате очереди на эндопротезирование только выросли. В мае 2023 года Александр Лукашенко распорядился до конца 2023 года прооперировать всех, кто стоял в очереди на эндопротезирование крупных суставов на тот момент. Судя по данным о продвижении очередей на протезирование, эту задачу не выполнили.

«Дело ортопедов» и изменение системы закупок ударили по пациентам. Но есть и те, кто заработал на этой ситуации. Ранее факты приводили расследователей к частной клинике «Мерси», но есть и другие.

Исходя из данных закупок «Белмедтехники», около трети рынка эндопротезов в Беларуси сейчас принадлежит ЗАО «Алтимед»– белорусскому производителю эндопротезов тазобедренных суставов. Компания занимает второе место в списке крупнейших поставщиков эндопротезов «Белмедтехники». При этом у медиков есть вопросы к их качеству, рассказала БРЦ координатор фонда медицинской солидарности Лидия Тарасенко.

«Качество их заметно хуже: они больше по размеру, чем импортные, следовательно, операция более кровавая. И многие пациенты сами просили импортные. Они служат дольше, разрез и травматизация тканей меньше, срок реабилитации меньше», – рассказал БРЦ белорусский медик, пожелавший остаться анонимным.

Кто поставляет импланты «Белмедтехнике»

В 2023 году «Алтимед» заключил договор с «Белмедтехникой» примерно на 19,3 млн рублей (€5,9 млн) – почти треть от всей суммы закупок эндопротезов, проведенных предприятием за этот период. Еще три года назад, в 2021 году, «Белмедтехника» вовсе не закупала эндопротезы у белорусского производителя.

Чистая прибыль «Алтимеда» в 2022 году достигла примерно 1,5 млн рублей, в то время как 2021 год компания закончила с убытками в 96 тысяч рублей.

В списке поставщиков имплантов «Белмедтехники» есть еще один белорусский производитель – научно-технологический парк БНТУ «Политехник». Он не так давно начал производить эндопротезы коленных суставов. В августе 2023 года «Белмедтехника» закупила у «Политехника» 600 комплектов протезов общей стоимостью 1,8 млн рублей.

Минздрав говорит, что эндопротезы «Политехника» не уступают по качеству импортным. Однако авторы телеграм-канала белорусской врачебной инициативы «Белые халаты» писали, что клинические испытания образцов этих имплантов проводились на одном трупе и двух живых людях в РНПЦ травматологии и ортопедии и в 6-й ГКБ в 2022 и 2023 годах.

«Отдаленные результаты, выживаемость, изменения костной ткани, функциональность и другие показатели за это время, конечно же, никто вам не представит», – отметили авторы канала.

Однако первое место по поставкам «Белмедтехнике» занимают индийские импланты, которые продает Neotech Solutions. Примерно половину всех эндопротезов в 2023 году госпредприятие закупило у этой фирмы и заплатило почти 30 миллионов рублей.

Больше всего имплантов поставляет фирма, которая их не производит

Игроком, продавшим эндопротезы «Белмедтехнике» на самую большую сумму в 2023 году, оказалась фирма, которая не производит импланты. Почтовый адрес Neotech Solutions ведет в город Монро в американском штате Нью-Джерси. По данным бизнес-реестра Невады, где зарегистрирована фирма, на семи ключевых позициях в компании значится один и тот же человек – некая Натали Ромбальски. Сейчас у нее гражданство США, но судя по ее профилю в LinkedIn, высшее образование она получала в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники.

Глава представительского офиса Neotech Solutions в Беларуси Наталья Шамановская окончила Академию Министерства внутренних дел. Такую информацию она указала в соцсетях. Шамановская знакома с генералом МВД РБ Леонидом Глуховским. В 2008 году они вдвоем на машине ездили в Польшу. Глуховский ранее занимал должность заместителя министра внутренних дел и руководил Следственным комитетом, а также был депутатом «палаты представителей» «национального собрания».

По тому же адресу, указанному в контактах Neotech Solutions, находится дом, которым Натали владеет вместе с Виталием Ромбальским. У человека с таким же именем есть компания Cybernet Еnterprises с этим же адресом в Монро. Судя по описанию на сайте Cybernet Еnterprises, фирма занимается информационными и медицинскими технологиями, а также участвует в тендерах на поставку медицинских товаров в Беларусь. В одной из закупок в 2021 году Cybernet Еnterprises и Neotech Solutions фигурировали как победители для двух разных лотов. Договор с «Белмедтехникой» со стороны Cybernet Еnterprises подписал Виталий Ромбальский.

На третьей позиции в списке поставщиков протезов «Белмедтехнике» в 2023 году расположилась еще одна иностранная компания – швейцарская HAB Invest AG. В прошлом году фирма продала белорусскому предприятию имплантов чуть менее чем на 8,7 млн рублей (€2,7 млн). В 2022 году – на 13,2 млн рублей (€4,8 млн).

Эндопротезирование и швейцарский бизнесмен

HAB Invest AG основал швейцарец Герман Александр Бейелер (Hermann Alexander Beyeler) – почетный консул Беларуси в Швейцарии и богатый бизнесмен.

Приказ о назначении Бейелера почетным консулом вручил белорус Владислав Сахащик, который на тот момент (в 2019 году) был третьим секретарем белорусского посольства в Швейцарии. А сейчас он – гендиректор компании Бейелера HAB Invest AG.

У Бейелера в Беларуси есть бизнес-интересы не только в сфере медицины. В августе 2019 года тогдашний первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин предложил Бейелеру – президенту Ceres Group Holding AG и председателю совета директоров индустриального парка BUSS – создать швейцарский субпарк в Индустриальном парке «Великий камень». Бизнесмен ответил, что для него было бы честью поучаствовать в этом проекте. О таком сотрудничестве в сфере взаимного привлечения инвестиций говорили и в 2020 году.

В июле 2022 года Бейелер рассказывал, что до введения санкций на поставки белорусского леса в Европу одна из его компаний успешно закупала на бирже отечественные пиломатериалы. А 18 мая 2023 года Бейелер встречался с министром здравоохранения Беларуси Дмитрием Пиневичем. Примерно в период, когда Лукашенко выражал недовольство очередями на эндопротезирование, Пиневич и Бейелер обсуждали возможности производства медтехники в Беларуси швейцарскими компаниями, а также прямые закупки эндопротезов западных производителей.

А что с индивидуальными протезами?

Некоторым пациентам в Беларуси нужны индивидуальные протезы, учитывающие анатомические особенности. Такие протезы часто заказывает РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Там они нужны детям при существенном разрушении кости опухолью.

Такие эндопротезы закупают у ООО «Техномедицина». В 2022 году компания поставила шесть индивидуальных протезов на 540 тысяч рублей. Все предназначались для упомянутого выше РНПЦ. В 2022 году выручка «Техномедицины» составила 8,8 миллионов рублей (€3,2 млн).

За этой фирмой до ее ликвидации осенью прошлого года стоял бизнесмен Виталий Белый, в прошлом врач. В 2003 году он работал в «Психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов №1». Сейчас Белый владеет несколькими фирмами, связанными с медицинскими товарами.

Несмотря на бывшее сотрудничество, отношения у «Техномедицины» и «Белмедтехники», кажется, натянутые. Первая выступала ответчиком в 19 процессах в экономическом суде по искам, поданным второй. Судились они из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам купли-продажи или поставок товаров.

Закупки без конкурса

«Техномедицина» дважды перевоплотилась в другую компанию. 10 октября 2023 года в ней сменился учредитель. На место Виталия Белого пришел бывший сотрудник Госконтроля и владелец консалтинговой фирмы «Бизнес Опора» Сергей Базуев. Уже через день «Техномедицина» присоединилась к ООО «РосМедИнструмент». А спустя еще месяц с лишним влилась в новосозданное ООО «Аватариал». У Виталия Белого есть две судимости.

Все закупки, в которых поставщиками стали вышеупомянутые продавцы, проводились без конкурса. Чтобы закупить эндопротезы по такому принципу, «Белмедтехника» либо объявляла аукцион и признавала его недействительным, либо ссылалась на обстоятельства непреодолимой силы.

В марте 2022 года по «делу ортопедов» в Беларуси задержали 35 травматологов-ортопедов. Задержанных обвинили в получении взятки за лоббирование приобретения эндопротезов у иностранных производителей и в незаконном денежном вознаграждении. Чтобы до суда выйти на свободу, медики должны были признать вину, компенсировать нанесенный ущерб в несколько раз большей суммой, согласиться работать там, где прикажет министр здравоохранения. В апреле 2022 года большинство медиков было освобождено. Некоторые вынуждены были продавать имущество, чтобы рассчитаться.

Согласно Белорусскому расследовательскому центру, «дело ортопедов» могло быть возбуждено по инициативе частной клиники «Мерси», которую связывают с семьей Виктора Лукашенко.