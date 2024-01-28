«На испанский хамон не похож, но для бутербродов в самый раз» 1 28.01.2024, 10:05

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Белорусы продегустировали самые необычные отечественные продукты.

Все мы давно привыкли к обычной, знакомой и внешне понятной еде. Но на прилавках наших магазинов время от времени появляются весьма необычные продукты. Не заметить их сложно. Мы уже тестировали чипсы со вкусом селедки под шубой, суп в виде докторской колбасы и тоненькие колбаски с васаби. А на этот раз решили остановиться исключительно на белорусских мясных продуктах и попробовать на нашей кухне белорусский хамон, прошутто, тушенку из дичи и необычную черную колбасу под названием «Бусидо», пишет onliner.by.

«На испанский хамон не похож, но для бутербродов в самый раз»

Начнем наш тест, наверное, с самого знаменитого специалитета испанской кухни — с хамона. Это сыровяленая ветчина, которую производят по особому алгоритму. Для начала заднюю ногу свиньи очищают, обрезают, на несколько недель покрывают солью, чтобы защитить от порчи, и как минимум на полгода подвешивают сушиться. С этим мясом как с вином: чем дольше сушится, тем дороже стоит.

Сушильни нередко строят на возвышенностях, поэтому хамон часто называют «горной ветчиной».

Провезти целую ногу в Беларусь непросто, зато нарезанный ломтиками испанский хамон можно спокойно купить в наших магазинах. И это еще не все: несколько лет назад хамон начали производить на Гродненском мясокомбинате. Чем не повод сравнить продукт с неповторимым «испанцем»?

Начнем с распаковки. За визуал поставил лайк. В комплект к мясу входит ножик и деревянная подставка-конструктор. Продукт на нее нужно насадить, а потом ножиком тонко снимать мясо слоями. У кортадоров, профессиональных нарезчиков хамона, получаются ультратонкие, практически прозрачные слайсы. Мои вышли грубыми и толстыми.

— Многие, наверное, видели видео про деда, который жутко ругается, когда на его глазах неправильно режут хамон, — смеется Саша. — Думаю, за такую нарезку он бы тебя наказал.

Ладно, время пробовать вяленое мясо. Первой кусочек свинины затестила Света: она призналась, что очень любит этот деликатес и время от времени дегустирует его на домашней кухне. Интересно, что скажет на этот раз?

— Специфический продукт, — попробовав, сказала девушка. — За один раз с оливкой я могу съесть очень много слайсиков испанского хамона. А вот это мясо я бы ела с черным хлебом и помидорчиком.

Для меня это что-то вроде белорусской закуски. Мясо для сытных бутербродов.

— На мой взгляд, смотрится как кумпяк, который в деревне бабушка заготовила, — добавляет к сказанному Антон. — Но если нарезать это мясо эстетичнее, то и восприятие может быть другим. Знаешь, когда пьешь напиток из стеклянной бутылки, он кажется вкуснее. Процедура влияет как на восприятие, так и на наш вкус. При этом предположу, что под вино и с дыней белорусский хамон получился бы неплохим, но этот микс еще нужно попробовать.

Не заметил сходств с испанской ветчиной Валера:

— Больше похоже на полендвицу либо нарезку, которую можно купить в мясных отделах магазинов. Но это точно не испанский хамон.

Прошутто

Ну а теперь переходим к прошутто, купленному все в том же магазине Гродненского мясокомбината. Ветчину под таким названием готовят в Италии из окорока, который вялят порядка десяти месяцев. При этом вкус должен быть более нежным, чем у хамона, с соленым послевкусием. Считаю, мясо действительно оказалось чуть нежнее, но есть и другие мнения.

— По визуалу похоже на предыдущее мясо, но все-таки суше и приятнее, — считает Саша.

— Серьезных отличий не заметила. Сюда тоже нужна помидорка, лук — и вот тогда все будет очень органично и вкусно, — размышляет Света.

«Тушенка хороша, я бы такую купила»

Переходим к тушенке. В конце декабря в Минске открыли торговый центр «Першы нацыянальны гандлёвы дом», в котором продают только made in Belarus. Среди прочих магазинов там заработал «Лесной домик», в нем можно купить необычную тушенку. Зубрятину на полках не застали — разобрали, поэтому остановились на мясе лося. Банка обошлась нам в 8 рублей. Изготовили тушенку в Калинковичах по заказу местного лесхоза.

Внутри все выглядело симпатично: кусочков жира в банке немного.

Вкус оказался приятным.

— Ммм, как будто макароны по-флотски ем, — вспомнила детство Света. — Как по мне, очень хорошая и вкусная тушенка. Я бы такую домой точно купила.

У Антона был свой тест. Ради тушенки даже заварил вермишель:

— Я никогда специально тушенку не покупал, но эта мне понравилась. С макаронами зайдет в самый раз.

Негативных отзывов не было. И только наш фотограф Максим сказал, что соль вкус мяса все-таки перебивает.

Планета в виде колбасы

Ну и финальный лот нашего обзора — колбаса «Бусидо» от Слонимского мясокомбината. Вы точно не ослышались, в Беларуси действительно выпускают продукт под японским названием и с самураем на упаковке. Но нас привлек даже не нейминг, а цвет продукта. Эта колбаса окрашена в черный цвет, на поверхность выступают бордовые мясные кусочки. Почему колбаса получилась такой темной, можно узнать из состава: в него входят куриное филе, говядина, за цвет отвечает краситель Е153 — растительный уголь. Добавка считается безопасной, так что за организм бояться не стоит.

В разрезе продукт смотрится очень необычно. Мне почему-то подумалось, что именно так должна выглядеть новая планета, которую ученые только-только рассмотрели в телескоп «Хаббл».

— Это космическая колбаса. Согласно одной из теорий, была такая планета Нибиру, которая якобы могла уничтожить Землю в 2012-м. Ну помните историю про конец света? — спрашивает Саша. — Она просто оказалась меньше в размерах, Землю не разрушила, упала в Слониме, и теперь ее мелкими кусочками нарезают на колбасу (улыбается).

— Не знаю, внешне это изделие у меня не вызывает никакого интереса. Выглядит такая еда непривлекательно, но нужно попробовать, — говорит Антон.

Долго отзывов ждать не пришлось. Первой по поводу «Бусидо» высказалась Света.

— Если честно, ешь и не понимаешь, что в составе, хотя по продукту заметно, что мясо есть. Яркого вкуса я не почувствовала. Много такого, наверное, не съешь. Такую колбасу если и брать, то для того, чтобы удивить гостей.

— Это необычный продукт. И внешне смотрится прикольно, — размышляет Саша. — Выглядит на десяточку, а вот на вкус — не мое.

— Любая еда черного цвета мне кажется странной, не вызывающей доверия. Это все-таки не цвет еды. И этот продукт тоже не вызвал у меня положительных эмоций. Кроме того, это, наверное, все-таки больше рулет, нежели колбаса. И я пока не понял, для чего такую колбасу покупать. Ради хайпа?

— Но она нежирная. Возможно, тем, кто за правильное питание, она и подойдет, — предположила Света.

А вот у Валеры наш рулет негатива не вызвал, и прикола ради такой продукт он бы купил.

Настало время наших итогов. Всем ребятам из нашей фокус-группы понравилась калинковичская тушенка из лосятины, и Света еще раз повторила, что не прочь такую банку прикупить домой.

К вкусу продуктов из Гродно, которые презентуют как «Хамон по-гродненски» и прошутто, претензий нет. Мясо как мясо. Но никто так и не понял, почему эти изделия так называются: разница с первоисточниками существенная. Мы все-таки решили узнать, как производят белорусский хамон, почему изделие так назвали, и позвонили на Гродненский мясокомбинат. На предприятии в детальном комментарии нам отказали. Но сказали, что продукт называется не хамон, а «Хамон по-гродненски», и у него своя рецептура.