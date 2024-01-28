«Стараюсь отложить каждый месяц $300» 28.01.2024, 10:26

Белорусский рабочий рассказал о своих тратах на жизнь и способах сэкономить.

Александру 43 года, он рабочий на гомельском предприятии и каждый месяц располагает бюджетом около 2000 рублей. Он рассказал сайту onliner.by о своих тратах на жизнь и способах сэкономить.

— Месячный бюджет у меня примерно 2000 рублей. Живу не только на зарплату, сумма не фиксированная, может быть плюс или минус в зависимости от месяца. Но чаще плюс.

Немного о себе. Не пью, не курю (но парю вейп), за ЗОЖ. На данный момент живу один в собственной квартире. Плюс есть еще квартира, которую сдаю в аренду. Есть небольшие подработки. У меня 2 домашних питомца, маленькие собаки.

После получения зарплаты первым делом идут месячные закупки. Еда в первую очередь. Сразу покупаю 25 кг куриного мяса. Так как активно занимаюсь спортом, беру 15 кг куриной грудки и 10 кг голени для домашних питомцев. Получается в районе 200 рублей. Так удобно, да и готовить дешевле, чем покупать готовое. Открыл морозильную камеру, взял, разморозил — приготовил. И не нужно бегать по магазинам.

Следующий шаг — покупка круп и средств по уходу за собой. Предпочитаю делать это онлайн. Беру рис, гречку, другие крупы, чай, кофе, стиральный порошок, зубную пасту, гель для душа и т. д. В общем, все, что необходимо. Выходит от 50 до 70 рублей в зависимости от месяца. Онлайн закупаться удобно, не нужно бегать по разным магазинам. Да и цены демократичные. Экономишь время и деньги.

Дальше заправка авто. У меня старенький BMW, заправляю бак до полного. Это примерно 120—130 рублей.

Пробеги у меня небольшие. Поэтому в месяц добавляю еще литров 20 бензина. Плюс еще 50 рублей.

Зимой машина не эксплуатируется, стоит в гараже. Чистоту снаружи и внутри авто поддерживаю своими силами. Машину обслуживаю у знакомых. Весной провожу ТО. Замена масла ежегодно (я наезжаю 6—7 тысяч в год), с масляным и воздушным фильтрами это примерно 400 рублей. Топливный меняю раз в 3 года, с моими пробегами чаще не нужно, это примерно 150 рублей. Охлаждающая жидкость, масло в гидроусилителе — раз в 2 года. Ну и при каждом осмотре меняем детали, которые вызывают подозрение.

Если отбросить расходники, то за 12 лет владения машина обошлась примерно в 4—5 тысяч долларов. То есть в год примерно долларов 400.

Особое место в моей жизни занимает спорт, я его обожаю. Хожу заниматься я в СДЮШОР, там неплохая тренажерка, самое необходимое есть.

Я олдскульный спортсмен, занимаюсь более 20 лет, для меня главное — это штанга, гантели, турник, брусья, а больше ничего и не нужно. Поэтому все эти новомодные фитнес-центры мне неинтересны. Спортзал мне обходится в 20 рублей в месяц — экономненько. Это 8 тренировок в месяц в зале, плюс дома есть гантели и еще велотренажер. Покупаю себе спортивное питание. Многое импортное сейчас стоит дорого, поэтому беру российское — экономия получается приличная.

«Коммуналка» с учетом интернета и телефона примерно 120 рублей в месяц. Оператор life:)

— 20 рублей безлимит на все. Дома просто высокоскоростной интернет от «Белтелекома» без ZALA по акции за 15 рублей.

Еще из обязательных расходов — ежемесячный налог на сдачу квартиры (42 рубля или что-то около этого).

После зарплаты иду за кормом для собак, благо они любят Pedigree. Вот реально любят его, в месяц это рублей 20—25. Летом добавляется средство от клещей — еще 15 рублей в месяц. Стригу собак сам, экономлю на грумерах. Плюс раз в 3 месяца платится налог на собак. Точную сумму не скажу, но собаки маленькие, поэтому немного.

Вещи покупаю по мере износа по необходимости.

У меня есть знакомые, которые занимаются вещами, так что и здесь у меня скидки. Мой стиль одежды — спортивный, удобно и практично.

Что касается техники, у нас в стране цены на один и тот же товар могут существенно отличаться. Перед тем как что-либо купить, смотрю ролики на YouTube, читаю отзывы. Определившись с моделью, мониторю интернет, смотрю, где дешевле стоит, и выбираю самый оптимальный вариант. На этом тоже получается экономия.

На жизнь в месяц оставляю себе рублей 500. Из них 200 рублей дополнительно на питание, стараюсь выбирать магазины подешевле.

300 рублей на развлечения (киношка, кафешка, театр, рыбалка, шашлык и т. д.). Люблю видеоигры, особенно футбол, покер. Слежу за достижениями белорусских покеристов, хочу повторить!

После всех обязательных трат наступает волнительный момент пополнения банковского счета. Стараюсь покупать 120—150 у. е. Плюс счет пополняют деньги от квартиры. В общем, ежемесячно стараюсь отложить долларов 300, получается не всегда. Есть цель: хочу открыть магазин.

Деньги даются нелегко, поэтому отношусь к ним ответственно. Сэкономил — значит, заработал.

Многие скажут, что это неправильный подход. Но у меня вот так.