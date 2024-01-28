«Кремль не понимает, что делать» 7 28.01.2024, 10:48

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Борис Надеждин

Картину дня в России внезапно оживил малоизвестный политический персонаж.

В России 2024 год стартовал подготовкой к очередной легитимации Владимира Путина в должности президента страны. Внезапно картину безальтернативной кампании кремлевского руководителя оживляет малознакомый для белорусов политический персонаж – Борис Надеждин.

Российский избирком разрешил Надеждину собирать подписи на выдвижение кандидатом в президенты России на выборах, которые пройдут в марте 2024 года. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал «24 Каналу» о функции и судьбе Надеждина на предстоящих выборах.

«Борис Надеждин – российский либеральный политик. Он долгое время работал с первым заместителем главы администрации президента России Сергеем Кириенко, который курирует оккупированные территории Украины и внутреннюю политику в России. Следовательно, кандидатура Надеждина на 100% согласована с Кремлем – это исторический факт», – говорит Яковенко.

Пик его карьеры – депутат Госдумы от «Союза правых сил» в 2000 – 2003 годах. В 1997 году – В 1998 году Надеждин был советником первого вице-премьера Бориса Немцова. Это, как говорят, жирный плюс. Но одновременно – помощник главы правительства Сергея Кириенко. Также в 2012 году он хотел стать доверенным лицом Путина, однако не удалось.

Политик уверяет, что хочет остановить российско-украинскую войну, поскольку «ни одна из заявленных целей «СВО» не выполнена и вряд ли осуществима без огромного ущерба экономике и непоправимому удару по демографии России». Однако, как известно, он не собирается возвращать Украине оккупированные территории.

Какова его функция

«Появление альтернативы Путину, пусть даже призрачной, привела к ажиотажу. В крупных российских городах, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге, выстраиваются длинные очереди, чтобы подписаться за выдвижение Надеждина в президенты.

Его также поддержали российские оппозиционеры – лидер «Открытой России» Михаил Ходорковский, а также соратники Алексея Навального. Теперь известно, что за Надеждина отдали голос более 150 тысяч россиян. Путинский режим такого не ожидал и теперь не знает, что делать.

В Кремле ждали, что Надеждин, у которого такая себе репутация, наберет условно 5%, но оставят ему 1%. Затем заявят, что только 1% в России против войны в Украине. Для этого и придумали «проект Надеждин», – сказал Яковенко.

Что его ждет

По словам российского оппозиционного журналиста, Борис Надеждин – осторожный, лояльный и компромиссный. Он может начать говорить вещи, не согласованные с администрацией Кремля.

Ранее Надеждин в эфире российского телевидения уже заявлял, что «если вас не устраивает война – меняйте президента». В то же время иногда делал такие заявления, о которых стыдно упоминать.

«Учитывая это, я думаю, Кириенко уже сожалеет, что «родил» Надеждина, и, вероятнее всего, захочет «родить» его обратно. Вероятный вариант развития событий таков, что Надеждина снимут с «пробега». Если нет, то будут терпеть. В конечном итоге он наберет 20%, а насчитают 2%. С этим у нас просто. Во многих регионах России электронное голосование, а там можно «нарисовать» от 0 до 100%», – подчеркнул Игорь Яковенко.