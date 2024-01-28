Путин травится «грибочками» 1 Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

28.01.2024, 10:56

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Это следствие 24 февраля.

Буквально день за днем приходят свидетельства о том, как отравили мир Путин, Лавров, Нарышкин, Патрушев, Шойгу и весь их коллектив.

Мы не считаем, что расширение НАТО, его перевооружение, создают угрозы безопасности нашей страны. Но тот факт, что все больше средств тратится на вооружения, а ядерное оружие распространяется вместо того, чтобы постепенно уходить из жизни, это и есть то, что мы называем отравлением мира путинцами.

Вчера пришла новость, что США впервые за 15 лет разместят ядерное оружие в Британии. Боеголовки будут находиться на базе Лейкенхит. Ожидается, что в Британию прибудут новые ядерные авиабомбы B61-12, которыми оснащаются стратегические бомбардировщики B-2 Spirit.

Это следствие 24 февраля. Спросим случайных правителей нашей страны и их пропагандистов: вы этого добивались для всех нас, авантюристы и демагоги? Приготовили миру «ядерные грибочки».

Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»