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Командующий ВМС назвал условие, при котором Украина выиграет войну намного быстрее

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  • 28.01.2024, 11:07
  • 2,872
Командующий ВМС назвал условие, при котором Украина выиграет войну намного быстрее
Алексей Неижпапа

Путин ведет себя как мелкий гангстер.

Украина бы выиграла войну быстрее, если бы получила разрешение бить по территории России британским и другим западным оружием.

Об этом командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил в интервью Sky News.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что Украина сможет быстрее выиграть войну, если получит такое разрешение, командующий ответил: «Конечно, чем быстрее Вооруженные силы получат необходимый боевой потенциал и некоторые возможности для уничтожения инфраструктурных объектов противника, тем быстрее мы победим».

По мнению Неижпапы, если бы у Украины были большие возможности в вопросе оружия, война бы разворачивалась иначе.

«Если бы у Украины были те или иные виды дальнобойного оружия, которые можно использовать глубже на территории врага, конечно, враг вел бы себя по-другому, в том числе и на поле боя», - добавил вице-адмирал.

Также командующий ВМС подчеркнул, что враг, зная боевые возможности Вооруженных сил Украины, соответственно «реагирует на наши действия».

«Путин ведет себя как мелкий гангстер, который знает, что если ему будут отвечать удар за ударом, то он не начнет драки... Если он поймет, что Украина может дать отпор и заставить его по-настоящему почувствовать боль, конечно, он все это прекратит», - сказал Неижпапа.

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