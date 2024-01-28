«Где такой завод?»: видео о зарплате рабочего вызвало ажиотаж в Беларуси 12 28.01.2024, 11:12

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Люди разделились на два лагеря.

Белорусский блогер в ТикТоке под ником «Парень из народа» поделился сообщением своей подписчицы, которая заявила что ее муж зарабатывает 8-9 тыс рублей на заводе, а при переработка и все 12 тыс.

Видео набрало почти 200 тыс просмотров, а комментариев зрители оставили почти 3 тыс.

«Читаю комментарии, и вижу, что 8-9 тысяч человек получает на заводе в Беларуси. Где? Где такой завод? Скиньте, пожалуйста адрес. Люди, не я, ищут работу. А вы пишете на заводе 8-9 тыс рублей», — попросил блогер под ником «Парень из народа».

Он уточнил для зрителей из России и Украины, что такая сумма белорусских рублей составляет примерно 2700 долларов. «Понимаете? 2700 долларов зарабатывает человек на заводе в Беларуси, — рассказал мужчина, по интонации которого, становится ясно, что таким заявлениям он не очень доверяет. — стаж всего лишь 5 лет. Это немного».

Блогер пообещал бросить работу за границей и вернуться в Беларусь, если бы смог найти такую работу. «Зачем я ем тут какую-то х…ню, которой меня кормят тут», — признался «Парень из народа».

«Люди к вам из России поприезжают, вы только скажите адрес», — заверил свою подписчицу, похвалившуюся такой зарплатой мужа, блогер в ТикТоке.

Мужчина согласился, что в Беларуси есть специалисты, которые много зарабатывают. По его мнению, некоторые врачи могут. «Но это не завод, — поделился своим недоверием блогер. — Я, короче, в шоке. Потерялся в этом мире. Зачем люди становятся айтишниками? Зачем люди во вредных условиях работают? Там кто-то в шахтах лазит?»

Мужчина попросил подписчиков написать в комментариях, кто сколько зарабатывает и где в Беларуси. И тут началось. Как водится, зрители разделились на два лагеря.

Одни со скепсисом отнеслись к заявленной зарплате.

«Лепешек коровьих он получает.я водителем на городском автобусе в Минске с переработками 3200 бел. рублей зарабатываю», — рассказал один из подписчиков.

«Не бывает там таких зп сам работаю на заводе и знаю от силы 3000 но это работать надо за 3-их», — возмутился один из зрителей.

«Полностью с вами согласен. На Белазе на сделке 1000$», — написал некий подписчик под ником «гусь».

«Муж, наверное, в элитном экскорте, а жене говорит, что ходит на завод в смену работать», — был и такой комментарий.

«Шахтеры столько не получают даже», — написала «Наташа».

Были и те, кто назвал свою и своих родственников зарплату.

«Мой сын работает на заводе. З/П 1800 в две смены и плюс субботы. Где это можно заработать 8000-9000?», — спросили Мария.

«Мой муж работает на заводе Могилевская обл. з/п 1200. Я работала там же до декрета 1300», — призналась другая женщина.

«На заводе 2000- 3000 р в небольшом городе. это реально», — заявил другой подписчик.

«Льнокомбинат 1200-1400», — рассказал еще один зритель.

«Попал по молодости на завод. деды получали на сделке 2к. работали по шесть дней в неделю. по 12 часов.

Сейчас я работаю в канализации за 1100-1300», — признался еще один мужчина.

А были и такие, что принялись шутить по этому поводу.

«Работаю на почте получаю 19000-37000 рублей , если брать подработки то и 100000 выходит», — написал о своих «космических» заработках еще кто-то.

«Не работаю, доплачивают 10 000, чтобы никуда не устраивался», — пошутил еще один подписчик.

«Работаю на заводе 2 дня, зарплата 17200 бунов (BYN). Это по удаленке, а если посещать завод, 37000 выходит», — сыронизировал другой подписчик.

Однако другие настаивали, что такое возможно. Может, и не в таких масштабах, но тоже большие зарплаты.

«Так может надо хорошо поискать. Кто хочет тот найдет и в Беларуси, поверь ты мне», — написал один из зрителей.

«Кстати только сегодня смотрел на большой склад Доброном от 2100 если не ошибаюсь до 5400 бел. руб. в Минске, — написал Дмитрий. — Но 8-9 тыс я не видел».

«5000 рублей есть зп на руки на заводе, просто заводы есть частные. И еще зп пошли вверх, так как некому работать», — рассказал еще один зритель.

«Можно у нас такие деньги зарабатывать!!! Но жить на работе придется!!! Здоровья — Минус 2-3 норм, кто Работает!!», — рассказал еще один некий «Вася».