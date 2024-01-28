Вернуться в лето: во сколько белоруcам обойдется отдых у моря 3 28.01.2024, 11:27

1,156

Цены впечатляют.

Зимой в Беларуси холодно и не очень комфортно, и как никогда хочется моря и солнца. Не следует поддаваться унынию. Лучшее лекарство от хандры – это смена обстановки и отпуск где-нибудь на пляже. Myfin.by изучил цены и рассказал о самых «теплых» направлениях для отдыха в зимний период.

Катар: от $1500 на двоих

С марта возобновятся чартерные рейсы в Катар. Полетная программа запланирована до конца октября. Напомним, что отдохнуть в этой стране Персидского залива белорусы могли весной 2023 года. По отзывам туроператоров, направление пришлось по вкусу туристам.

Как рассказали в туристической компании «Интерсити», на двоих отдых продолжительностью 9 ночей в четырехзвездочном отеле без питания обойдется примерно в $1450-1600. Это цена за путевку с проживанием в отелях, не имеющих своего пляжа.

В Катаре также есть категория отелей, где в стоимость проживания включена цена входного билета в пляжный клуб. Он представляет собой пляж, где чаще всего есть интернет, бесплатная вода, самые разные варианты развлечений, а кое-где и рестораны, в которых туристы могут пообедать. К примеру, отдых в отеле 4* такого типа стоит на двоих $1670-1750 долларов.

Есть в Катаре отели и со своим пляжем. Проживание в них обойдется дороже. Так, за двоих за 9 ночей необходимо будет заплатить $2300-2600 долларов (питание – завтрак).

Египет: найти горящий тур возможно

Курорты этой страны очень популярны у белорусов, особенно с октября по апрель. Статистика говорит сама за себя: в 2022 году Египет вошел в пятерку самых популярных направлений для отдыха, впереди него оказались только Турция и Россия.

Улететь в феврале в Египет можно по цене от $2000 на двоих на 9-10 ночей. Это чаще всего отель без изысков. «Можно отдохнуть и дешевле, – сообщили нам в одной их столичных турфирм,– в случае если удастся найти горящий тур». Тогда путевка будет стоить около $1800. Как правило, дешевле будут туры с вылетом из Гомеля.

Если же хочется не проиграть в уровне отеля, то нужно подготовиться заплатить от $2500 на двоих.

Роскошные Эмираты

ОАЭ уже давно привлекает туристов прекрасными пляжами, высоким уровнем сервиса. Кроме тех, кто предпочитает пляжный отдых, здесь будут себя чувствовать очень комфортно любители шопинга – в стране много различных магазинов, рынков, торговых центров.

В Эмиратах есть разные гостиницы для проживания, все зависит от пожеланий туриста. Например, бюджетный отдых в отеле 3* в Шардже с питанием завтрак-ужин на двоих обойдется в 1850-1900 евро. Добираться до пляжа придется на транспорте.

В пятизвездочном недорогом отеле на первой линии в Рас-эль-Хайме можно отдохнуть (9 ночей) за 2000 евро на двоих. Если предпочитаете лучшие варианты, надо рассматривать отели по цене от 2500 евро на двоих.

Восточный колорит: летим в Индию

Индия – загадочная страна с особым колоритом. Это одно из лучших направлений отдыха для тех людей, кто хочет полностью погрузиться в другую культуру.

С августа прошлого года в страну можно попасть напрямую из Беларуси. Время в пути – 7 часов. Туроператоры предлагают экскурсионные, комбинированные туры (экскурсии + отдых в Гоа) и сугубо пляжный отдых.

Для того чтобы добраться в Гоа, необходимо по прилете в Дели пересесть на другой самолет и совершить еще один внутренний перелет. Из-за полетной программы придется выбирать: отдых может быть недельный либо двухнедельный.

«В среднем недельный отдых в Гоа на завтраках будет стоить от $2250 на двоих. В такую сумму обойдется путевка в бюджетный отель. Проживание в хорошей «четверке» в пешей доступности от моря обойдется в $2500-2600 на двоих с питанием завтрак (недельный отдых). За две недели отдыха нужно будет заплатить около $3000. Плюс 50 долларов стоит виза», – рассказали журналисту Myfin.by в белорусской турфирме.

Экзотические варианты

Мальдивы

Во второй половине февраля тур на Мальдивы из Минска будет стоить от $5700 на двоих по программе «все включено» (9 ночей). Из Москвы – дешевле. У некоторых туроператоров разница в цене между турпакетами с вылетами из Минска и Москвы колеблется от 800 до $1000.

Таиланд

В зимний период к этому направлению наблюдается особый интерес. Страна привлекает туристов своей непревзойденной природой, красивыми пляжами, древними храмами. Отдохнуть, к примеру, на о. Пхукет в отеле 4* двоим 10 ночей с завтраками будет стоить от $3000. Дополнительно оплачивается виза – $100 с человека.

B>Шри-Ланка

Еще одно экзотическое и доступное направление – это Шри-Ланка. Данный остров сочетает в себе прекрасные возможности не только для пляжного отдыха, но и для экскурсионных программ. Цена вопроса с вылетом из Москвы – от $2200-2400 долларов на двоих с завтраками.

Куба

Отдых на Кубе обойдется от $2400 на двоих и больше. Это с вылетом из Москвы. Правда, есть минус – достаточно длительный перелет в одну сторону (около 14 часов). Хотя многих туристов это не останавливает.

Занзибар

Остров расположен в трех десятках километров к востоку от побережья Танзании. На Занзибаре всегда тепло, пляжный сезон длится круглый год. Отдохнуть на острове с вылетом из Москвы можно по цене от $3300 на двоих на 9 ночей с завтраками. Отдых в более дорогих отелях будет стоить от $4 тыс. и выше.

Как нас проинформировали в одной из туристических компаний, многие популярные и хорошие отели по ряду направлений уже «в стопе», поэтому туристам, желающим отдохнуть в теплых странах, стоит заняться планированием поездки уже сейчас.