США начали переговоры о выводе войск из Ирака 28.01.2024, 11:32

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Стали известны первые детали.

В Багдаде 27 января состоялся первый раунд официальных переговоров между Ираком и США о сворачивании миссии военной коалиции, сформированной для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство». Начало переговоров произошло на фоне регулярных атак со стороны поддерживаемых Ираном ополченцев по американским войскам в Ираке и Сирии.

Стоит отметить, что иракские официальные лица еще с 2014 года периодически призывают к выводу коалиционных сил. Об этом сообщает «Голос Америки».

По словам премьер-министра Ирака Мухаммеда Шиа аль-Судани, начало переговоров было обусловлено регулярными атаками по американским войскам в Ираке и Сирии. Военные США подвергаются ударам беспилотниками ополченцами, которых поддерживает Иран.

Примечательно, что американские военнослужащие сохраняют постоянное присутствие в Ираке с 2003 года. В 2011 году военные США покидали страну, однако уже спустя три года вернулись, чтобы помочь правительству Ирака победить террористическую группировку «Исламское государство».

После того как ИГИЛ утратил контроль над захваченной территорией, иракские официальные лица призывали США к выводу коалиционных сил. Кроме того, Ирак активизировал усилия по выводу иностранных военных из страны после авиаудара США в январе 2020 года, в результате которого возле багдадского аэропорта были убиты иранский генерал Касем Сулеймани и лидер иракского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

Также немаловажную роль в расположении в Ираке коалиционных сил, возглавляемых США, сыграла палестино-израильская война. С октября 2023 года террористическая группировка «Исламское сопротивление Ирака», которых поддерживает Иран, начала регулярные нападения на американские войска.

Стоит отметить, что американские военные базы, на которых служат около 2500 бойцов, подверглись более чем 150 обстрелам. В ответ Соединенные Штаты атаковали боевиков, в том числе связанных с «Силами народной мобилизации» – коалицией преимущественно шиитских, поддерживаемых Ираном военизированных группировок.

Примечательно, что данные группировки формально находятся под контролем иракских военных, однако на практике в основном действуют самостоятельно. Иракские официальные лица жаловались, что американские удары якобы являются нарушением суверенитета Ирака. Более того, боевики «Исламского сопротивления Ирака» поставили себе в заслугу решение США о сворачивании работы миссии коалиционных сил.