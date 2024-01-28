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Россия сменила тактику под Бахмутом

  • 28.01.2024, 12:03
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Россия сменила тактику под Бахмутом

Офицер ВСУ раскрыл детали.

Российские войска под Бахмутом отказались от штурмов позиций украинских воинов небольшими группами пехоты. Они вернулись к тактике использования механизированных ударных групп.

Об этом заявил пресс-офицер 26-й артбригады ВСУ имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире Апостроф TV.

Изменение врагом тактики он связывает с промерзанием земли, что позволяет захватчикам активнее использовать технику.

По словам Калашникова, до последнего времени в штурмы на украинские позиции под Бахмутом российское командование бросало группы пехоты численностью 8-12 человек. Когда же погода позволила, оккупанты провели перегруппировку и, определив основные направления, начали атаковать с привлечением техники.

Сначала, рассказал спикер бригады, позиции Сил обороны Украины враг накрывает артиллерией. Далее в атаку идут небольшие колонны тяжелой техники, в частности, танков. Активно применяет противник также бронированные машины – они подвозят пехоту и оказывают штурмовикам огневую поддержку.

«До этого враг пытался беречь технику, меньше беречь людей. Хотя на сегодняшний день он их и так не бережет. Если мы отражаем его контратаку, техника у него пылает, он отступает, однако человеческий ресурс он продолжает бросать в атаку. Можно сказать, он вернулся. к своей предыдущей тактике, когда был уверен, что его механизированная часть преобладает над украинской», – объяснил Калашников.

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