Надо ли добавлять в чай щепотку соли?

Рецепт профессора вызвал «дипломатический скандал» между Британией и США.

Ученая из США заявила, что чай вкуснее со щепоткой соли и лимонным соком. Ее заявление вызвало ажиотаж, а британские СМИ опубликовали множество яростных статей о «безумной идее». В скандале оказалось замешано даже посольство США в Лондоне.

Чай – не просто напиток, это символ Великобритании, и его осквернение – повод для дипломатического кризиса. В данном случае скандал начался, когда американцы начали учить британцев «правильно заваривать чай», что вызвало в ответ обвинения в оскорблении страны и ее культуры.

Все началось с того, что американская профессор Мишель Франкл из колледжа Брин-Мор решила поделиться рецептом идеального чая со щепоткой соли.

По ее мнению, любимый напиток британцев должен быть обогащен этим незаменимым ингредиентом, который должен блокировать горький вкус настоя. Еще она предложила добавить в напиток немного лимонного сока , чтобы не образовывался осадок. Наконец, учёная посоветовала интенсивно заваривать чайный пакетик, чтобы нейтрализовать кисловатый вкус танина.

Советы Франкл для «идеального заваривания таковы»:

Добавьте щепотку соли – ион натрия, содержащийся в соли, блокирует химический механизм, придающий чаю горький вкус.

Заваривайте чайные пакетики быстро, но обильно макая и отжимая – чтобы уменьшить кисловатый привкус танинов, образующихся при медленном растворении кофеина в воде.

Чай без кофеина можно приготовить, замочив пакетик на 30 секунд, вынув его и слив жидкость, затем добавив свежей воды и повторно заваривая в течение пяти минут.

Небольшое количество лимонного сока может удалить «пену», которая иногда появляется на поверхности напитка и образуется из химических элементов, содержащихся в чае и воде.

Аромат чая почти так же важен, как и вкус, поэтому, когда пьете его из стаканчика навынос, лучше всего снять крышку.

У большинства британцев после прочтения этих инструкций началась «чайная лихорадка». Но это не остановило учёную и она принялась раздавать советы по выбору чашки для чая.

«Осквернение» чая возмутило английские СМИ и вся страна узнала об «американском способе приготовления чая». Об «абсурдном совете» американской профессорши написали Daily Mail и The Guardian. Некоторые британцы решили проверить ее теорию и провели «тест на вкус», к сожалению, их мнения оказались не очень благоприятными.

И будто бы этого был мало, в спор решила встрять посол США в Лондоне Джейн Д. Хартли. Ее комментарий был довольно шутливым и предполагал, что ученая «вбивает клин в особую связь между США и Великобританией». Она также добавила, что чай не должен стать предметом спора между странами. А потом решила добить британцев и заявила, что «посольство США продолжит заваривать чай надлежащим образом – разогревая его в микроволновой печи».

An important statement on the latest tea controversy. 🇺🇸🇬🇧 pic.twitter.com/HZFfSCl9sD