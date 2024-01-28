Путин может проиграть, даже одержав «победу» Алексей Копытько

28.01.2024, 12:23

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Есть важный нюанс.

Некоторые украинцы уверены, что нет смысла фиксировать проблемы в России, потому что Путина все равно «выберут». Так же как и Кремлю нет смысла танцевать перед электоратом, потому что «все и так за Путина». Но здесь есть нюанс. Путина точно продолжат в должности. Однако «выборы» русского вождя следует оценивать по другой шкале.

«Выборы» неизменных авторитарных руководителей имеют свои особенности.

Лидер демократической страны может победить с результатом 51%, и это будет победа, которая обеспечивает достаточную легитимность. Авторитарный вождь должен стартовать от 65%. Но Путин – не рядовой авторитарный вождь. Это международный преступник (с ордером за похищение детей), управляющий крупнейшим ядерным государством. Цели, которые он декларирует:

получить мандат на пожизненное правление (стать де-факто царем);

занять место за главным столом и делить мир с лидерами ведущих государств.

Зачем нужна запредельная легитимность и стилистическая безупречность. Недостаточно просто «выиграть выборы». Нужно выиграть с результатом +80% и сделать это относительно чисто.

Мастер-класс чистого обретения безграничных полномочий год назад продемонстрировал император Си Цзиньпин. Был и символизм и аппаратная техника. Негативным примером в этом плане являются «выборы» Александра Лукашенко.

Белорусский сценарий для Путина неприемлем. Он должен победить в «конкурентной борьбе» на фоне всеобщего обожания. Иначе не солидно. Работа по подготовке проведена. Оппоненты на турбопатриотическом фланге физически зачищены. Роль «оппонента» сверстана под либерального кандидата Бориса Надеждина, который должен стать олицетворением несистемной антивоенной оппозиции и с треском проиграть.

Однако плохие новости усложняют задачу Кремля. Каждый новый коллапс ЖКХ, каждый новый прилет по НПЗ портит картину. Самое опасное для Путина сейчас– социально-экономическая повестка дня. Поэтому все чаще проскакивают сигналы, что производителям и торговым сетям запретили повышать цены в ближайшие месяцы. Курс рубля будут кровь из носа держать до выборов.

Поэтому львиную долю своих появлений русский вождь сопровождает какими-то адресными социальными мерами. Чтобы электорат не скучал, русская пропаганда превращает захват десятка разрушенных домов в победы наполеоновского уровня.

При этом мягкая антивоенная риторика Надеждина имеет поддержку. Если Кремль почувствует, что желательны 80% под угрозой– Надежда просто снимут. Но отказ даже от такой стерильной конкуренции будет являться признаком слабости. Чем ниже реальная поддержка (ниже 80%) – тем сильнее придется натягивать – тем больше вероятность эксцессов.

Грязное и несолидное продолжение русского вождя, как и явная демонстрация страха конкуренции, подорвут миф о незыблемости его позиций.

Сейчас многие партнеры выходят из логики, что русский вождь– это константа, с которой придется иметь дело. Когда Путин предстанет в виде переменной, это подтолкнет диалог о формате сосуществования без Путина. В России станет больше контрагентов для такого диалога.

Алексей Копытько, «Телеграм»