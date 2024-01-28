Белорус показал, чем может закончится езда за фурами зимой 4 28.01.2024, 12:30

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Видео поразило многих пользователей Сети.

Белорусский дальнобойщик опубликовал в TikTok видео с предупреждением для всех водителей автомобилей. Он показал, почему зимой стоит быть особенно аккуратными рядом с большегрузами. Этот ролик поразил многих пользователей Сети.

Как отметил белорус, дело в том, что зимой на крышах фур могут образовываться наледи и, в свою очередь, во время движения «неожиданно вылетать».

«Главное, водителям колесных тягачей не лениться и перед поездкой почистить крышу», — выразил мнение автор ролика и показал несколько кадров, как водители большегрузов сбрасывают огромные куски льда.

Ролик набрал более 600 тыс. просмотров и сотни комментариев. «Большое всем спасибо за плюс одну фобию за рулем», — написал один из пользователей.

Другие рассказали, как такие глыбы льда повредили их автомобили.

«Нам так лобовуху в хлам снег с фуры встречной разбил», — сообщил один комментатор.

«Сама на днях видела аварию с участием фуры и грузовой машины. Водитель фуры перед выездом не снял лед с крыши, и на повороте упал толстый слой льда на лобовое стекло, прямо там, где сидит водитель. С водителем все хорошо, но если бы такой слой льда упал на легковушку, то пассажиры и водитель умерли.», — утверждает другой.

«У меня так мужу прилетела глыба, в машине, спасибо, что отделался легким испугом, лобовому хана», — поделилась еще одна пользовательница.

Третьи выразили мнение, что водителям легковых автомобилей «нужно держать дистанцию, а не сидеть на хвосте». Также было много комментариев про то, что дальнобойщикам нельзя залазить на высоту, чтобы очистить крышу, по технике безопасности.