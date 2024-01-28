Дешевые украинские дроны унизили российскую ПВО 28.01.2024, 12:34

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Военный эксперт назвал ключевой фактор.

Российские системы противовоздушной обороны оказались менее эффективными против небольших дешевых беспилотников ВСУ. Эти «птички» очень эффективны, ведь их трудно обнаружить.

Как сообщил аналитик и эксперт по беспилотным и роботизированным военным системам Сэмюэль Бендетт в комментарии Business Insider, расхваленная российская противовоздушная оборона не может справиться с примитивными дронами Украины.

«Россия хвасталась тем, что перед войной имеет многоуровневую оборону, датчики радиоэлектронной борьбы, различные ракетные батареи, кинетические батареи, радары, которые могут якобы идентифицировать и препятствовать угрозе», - сказал Бендетт.

«Но большинство этих средств защиты были созданы для идентификации и уничтожения крупных целей, таких как ракеты, вертолеты, самолеты. Многие из них на самом деле не были направлены на идентификацию гораздо меньших БПЛА», - добавил он.