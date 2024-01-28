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Дешевые украинские дроны унизили российскую ПВО

  • 28.01.2024, 12:34
  • 1,264
Дешевые украинские дроны унизили российскую ПВО

Военный эксперт назвал ключевой фактор.

Российские системы противовоздушной обороны оказались менее эффективными против небольших дешевых беспилотников ВСУ. Эти «птички» очень эффективны, ведь их трудно обнаружить.

Как сообщил аналитик и эксперт по беспилотным и роботизированным военным системам Сэмюэль Бендетт в комментарии Business Insider, расхваленная российская противовоздушная оборона не может справиться с примитивными дронами Украины.

«Россия хвасталась тем, что перед войной имеет многоуровневую оборону, датчики радиоэлектронной борьбы, различные ракетные батареи, кинетические батареи, радары, которые могут якобы идентифицировать и препятствовать угрозе», - сказал Бендетт.

«Но большинство этих средств защиты были созданы для идентификации и уничтожения крупных целей, таких как ракеты, вертолеты, самолеты. Многие из них на самом деле не были направлены на идентификацию гораздо меньших БПЛА», - добавил он.

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