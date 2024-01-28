Наталья Радина: Режим мстит Марине Адамович, так как она борется за мужа 28.01.2024, 12:40

Жена Николая Статкевича — пример для родственников политзаключенных.

По всей Беларуси с 23 января были задержаны более 159 человек. Жена политзаключенного и лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича Марина Адамович арестована на 15 суток.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина прокомментировала «Польскому радио» новую волну репрессий:

— Арест Марины Адамович объясняется тем, что она не сдавалась и постоянно требовала от властей каких-либо сведений о ее муже Николае Статкевиче. Марина постоянно писала жалобы, прошения. Она постоянно ездила в колонию в городе Глубокое, где содержится Николай. Она постоянно обращалась в Департамент исполнения наказаний МВД и требовала предоставить ей информацию. Прошло уже больше одиннадцати месяцев, нет информации о лидере белорусской оппозиции Николае Статкевиче, нет от него писем, ему не разрешено встречаться с адвокатом, ему не разрешено встречаться с женой, от него нет звонков.

Наталья Радина рассказала, что до нее доходили тревожные сообщения о Николае Статкевиче:

— Известно, что у него серьезные проблемы со здоровьем, что за время пребывания в тюрьме Статкевич четыре раза болел COVID-19. Ему уже 67 лет, у него серьезные проблемы с сердцем. Однако Марина не могла даже передать ему лекарства, потому что посылки с таблетками возвращались. Есть серьезные опасения, что Николай Статкевич мог умереть, такая информация, среди прочего, дошла до меня. Указывалось, что власти могут скрывать эту информацию.

Главный редактор сайта Charter97.org считает, что Марина Адамович — пример для близких политзаключенных:

— Марина Адамович постоянно искала правду. Мы даже вместе ездили в Брюссель, в Европейский парламент. Она встречалась со многими депутатами Европарламента, мы обсуждали дело Николая Статкевича. В результате многие депутаты Европарламента выступили с заявлением, в котором требуют, чтобы власти сообщили о том, где находится Статкевич, что с ним происходит.

Думаю, что это месть властей за активность Марины Адамович, за борьбу за ее мужа.

Марина Адамович — лидер семей политзаключенных, потому что она не сдавалась, не боялась, не молчала, продолжала делать все возможное в этих сложных условиях.

Арестовывая ее, власти пытаются запугать семьи других узников совести, чтобы они молчали, не боролись за своих близких, чтобы они не давали никакой информации, ни правозащитникам, ни журналистам, не сообщали о своих близких.

Главный редактор сайта Charter97.org также рассказала, что обыски проходили у тех родных политзаключенных, которые пользовались помощью фондов:

— Режим хочет, чтобы репрессированные отказывались от всякой помощи от других, от правозащитных организаций, фондов. Это попытка максимально запугать людей, лишить их всех возможностей общения с внешним миром. Речь также идет о том, чтобы не связываться с журналистами, правозащитниками за рубежом.

Наталья Радина отметила, что Николай Статкевич — настоящий лидер белорусской оппозиции:

— Он сильный политик, офицер, патриот. Во время правления Лукашенко провел в тюрьме более 11 лет. Понятно, что это личный враг диктатора Лукашенко. Его не могли сломать годы тюрьмы, постоянные аресты. Когда он выходил из тюрьмы, он снова призывал людей выйти на улицы и сражаться, сопротивляться. Совершенно очевидно, что власти пытаются уничтожить его как исключительно сильного противника и личного врага Лукашенко.