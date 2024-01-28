Пушки вместо холодильника: к чему мчится Россия 28.01.2024, 12:45

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Нечто похожее наблюдалось в последние годы СССР.

Россия в 2024 году существенно увеличила траты на войну, которые должны составить около трети всех бюджетных расходов. При этом денег на невоенные нужды катастрофически не хватает, из-за чего правительству РФ придется и дальше опустошать запасы, в том числе средства Фонда национального благосостояния. «Апостроф» разбирался, чем это чревато для страны-агрессора.

Государственные закупки лекарств в России в 2023 году сократились более, чем на 20% в сравнении с предыдущим годом. К такому выводу пришли аналитики компании DSM Group, которая занимается мониторингом фармацевтического рынка РФ.

При этом специалисты аналитической компании Headway Company, которая также зафиксировала сокращение закупок медикаментов со стороны государства, особо отметили тенденцию сокращения поставок по госзаказу лекарств для пациентов с тяжелыми заболеваниями.

Официальные власти эти данные не подтверждают, что неудивительно. Однако раньше в российском Минздраве неоднократно заявляли о дефиците значительного количества медпрепаратов, в том числе жизненно необходимых. Еще в январе 2023 года появилась информация со ссылкой на закрытую часть Госреестра лекарственных средств РФ, в котором говорилось о риске возникновения дефицита в российских аптеках порядка 100 препаратов, включая йод и парацетамол, а также вакцины от дифтерии, коклюша и столбняка.

С одной стороны, нехватка лекарств связана с санкциями, введенными против России за ее агрессию в отношении Украины. Правда, многие зарубежные фармацевтические компании продолжают поставлять в РФ свою продукцию по «гуманитарным соображениям». Но куда важнее то, что сокращение закупок лекарственных средств, в первую очередь, со стороны государства, связано, скорее всего, с тем, что деньги, ранее планировавшиеся на приобретение медикаментов, были перенаправлены на войну. В этом, например, абсолютно уверен генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

Фонд без национального благосостояния

Лекарства – далеко не единственные товары, которые становятся дефицитными в РФ. После вторжения в Украину в различных российских регионах наблюдались перебои с продуктами питания, в том числе, сахаром и хлебом. А в конце 2023 года с прилавков магазинов по всей стране пропали яйца.

Сейчас «яичный кризис» в РФ, вроде как преодолен, правда, яйца в ходе его преодоления изрядно подорожали. Но беда не приходит одна, и теперь из продажи начала пропадать курятина, которая в прошлом году уже подорожала почти на 30%. Природа роста цен на мясо кур та же, что и для яиц. Птичники утверждают, что вынуждены, с одной стороны, сокращать производство, а, с другой, - взвинчивать цены на свою продукцию из-за дефицита комбикормов, который возник вследствие санкций. Власти по привычке взялись за решение проблемы административно-командными средствами, что и привело к исчезновению куриного мяса с полок магазинов.

Также стоит вспомнить, что летом прошлого года в РФ возник дефицит автомобильного топлива, что вынудило правительство ввести временный запрет на его экспорт. Спустя некоторое время перебои с горючим были устранены, а запрет на его вывоз из страны снят. Но, похоже, скоро все может повториться. Как стало известно «Коммерсанту», один из крупнейших в России нефтеперерабатывающих заводов – Нижегородский, который принадлежит компании ЛУКОЙЛ, существенно сократил производство бензина по причине поломки оборудования. Поскольку вышедшая из строя установка импортная, заменить ее из-за санкций будет непросто, если вообще возможно. В связи с этим правительство РФ снова рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина, сообщил российский «Интерфакс» со ссылкой на осведомленные источники.

Нехватка средств стала причиной и новогоднего коллапса в коммунальном хозяйстве России, который поразил не только периферию, которая Кремль не особо беспокоит, но и, что куда опаснее, Московскую область, в том числе, ближнее Подмосковье.

Разумеется, здесь не обошлось без коррупции, поскольку деньги, выделяемые на ЖКХ, безбожно разворовываются чиновниками всех уровней. Однако раньше этих средств хватало, как на откаты, так и, худо-бедно, на, условно говоря, латание дыр. Сейчас же, как видим, с последним большие проблемы, так как «денег нет, но вы держитесь». И люди держатся – в основном во дворах возле костров, потому что так в двадцатиградусный мороз все равно теплее, чем в неотапливаемых квартирах.

А в скором времени россияне, которые проживают в высотных домах, могут столкнуться с необходимостью взбираться на верхние этажи пешком, поскольку денег на ремонт лифтов в РФ катастрофически не хватает. Как сообщили все тому же «Коммерсанту» в Российском лифтовом объединении, замене подлежат более 100 тысяч лифтов, но средств на замену 45 тысяч из них попросту нет. Где эти деньги – вопрос риторический. Хотя очевидно, что их «съели» коррупция – куда же без нее – и расходы на войну.

Как видим, финансовые возможности страны-агрессора значительно скромнее ее амбиций. Уже даже не спасают средства Национального фонда благосостояния (ФНБ), который задумывался как многомиллиардная (или многотриллионная, если считать в рублях) заначка на случай различного рода кризисов. Основной источник пополнения ФНБ – нефтяные сверхдоходы, но они в последнее время падают, а потому эта «кубышка» не только не пополняется, но и расходуется, причем с бешенной скоростью. Как пишет Bloomberg, так называемые ликвидные активы ФНБ сократились с 8,9 триллиона рублей, которые находились в фонде за месяц до вторжения, до 5 триллионов рублей в декабре 2023 года, то есть почти вдвое. А, учитывая, что за это время российский рубль существенно ослаб, потери ФНБ, на самом деле, еще более значительные.

Российские финансовые эксперты, сохраняющие хотя б частичное трезвомыслие (или, скорее, позволяющие себе его демонстрировать) убеждены, что те почти 4 триллиона рублей, на которые похудел ФНБ, были «сожжены» в горниле войны.

И можно не сомневаться, что в «топку» будут лететь все новые и новые триллионы «деревянных» - ведь траты на войну в 2024 году должны составить около трети всех расходов российского бюджета. И немалую часть этих средств планируется взять из кризисной «кубышки» под названием ФНБ.

Очень важный год

Прогнозы экономистов (разумеется, здравомыслящих) на 2024 год довольно мрачные. Один из основных рисков – высокая инфляция, вызванная, в частности, ослаблением рубля, которое произошло во второй половине 2023 года. Очевидно, что российские власти всеми силами будут пытаться удержать валютный курс ниже отметки 100 рублей за доллар до президентских выборов, которые должны пройти в марте. А вот после выборов рубль может пуститься во все тяжкие, и «курс 100» рискует довольно быстро превратиться в «груз 200».

Девальвация рубля и связанная с ней инфляция еще больше обесценят доходы простых россиян. Уже сейчас в России, по разным оценкам, порядка 20 миллионов граждан (то есть, фактически, каждый седьмой россиянин) – это бедные и очень бедные люди. Очевидно, что их число при сохранении такой тенденции будет увеличиваться.

Российская экономика в 2023 году выросла, вопреки прогнозам и, в чем-то, здравому смыслу, на целых 3,5%. Однако львиная доля этого роста пришлась на «оборонку» и все, что связано с войной, тогда как большинство «гражданских» отраслей стагнировали, а некоторые, например, авто- и авиастроение, стремительно деградировали.

Учитывая, что военные расходы РФ в 2024 году увеличены по сравнению с минувшим годом на 70%, тренд на загнивание экономики сохранится и, скорее всего, усилится. При этом экономический спад все более вероятен из-за того, что бизнесу катастрофически не хватает работников. И речь идет не только о дворниках и строителях, но и о более квалифицированных специалистах, которых мигрантами не заменишь.

Таким образом, Россия в наступившем году будет напоминать большой военный завод, вокруг которого - жилые дома без отопления, воды и света, магазины с пустыми полками и неработающие предприятия гражданского сектора.

Нечто похожее наблюдалось в последние годы СССР. Тогда к вечному дефициту ширпотреба добавился еще и продуктовый кризис. Советский Союз увяз в войне в Афганистане, которая при довольно туманных целях «съедала» огромные средства. При этом ее финансирование осложнялось падением бюджетных доходов из-за обвала нефтяных котировок. Ну, а финальным аккордом стала денежная реформа имени тогдашнего премьер-министра СССР Валентина Павлова в январе 1991 года, сутью которой было изъятие 50- и 100-рублеваых купюр, в результате чего миллионы советских граждан лишились своих сбережений (поскольку именно в таких купюрах, из-за удобства, деньги лежали на сберегательных счетах). Другим, наверное, не менее важным последствием этой «реформы» стала окончательная утрата доверия к власти со стороны населения.

В нынешнем году эквивалентом «павловской реформы» может стать резкое ослабление курса рубля после выборов Путина в марте, - по крайней мере, эффект будет сопоставимым. Россия уже без малого два года ведет войну, которая гораздо более затратна и с точки зрения людских ресурсов, и с точки зрения финансов, чем Афганская кампания. В отношении российской нефти действуют санкции, и есть все основания надеяться, что в нынешнем году стране-агрессору будет сложнее их обходить.

Как говорится в посте анонимного российского телеграм-канала «Сигналы», в 2024 году кризис в РФ перейдет в форму «безразмерного застоя», затрагивая все аспекты государства, то есть не только экономику. «Речь идет о рисках возникновения системного кризиса. При этом, способность российского общества адаптироваться к негативу будет поставлена под сомнение. Существует большая вероятность того, что «низы уже не смогут жить по-старому», - говорится в прогнозе.

Таким, образом, на сегодня в России сложились условия, аналогичные тем, что более 30 лет назад привели к развалу Советского Союза. Понятно, что прямых аналогий в истории не бывает, но и законов истории тоже ведь никто не отменял. А потому есть основания взглянуть на ближайшие перспективы развала последней в нашем глобальном мире империи со сдержанным оптимизмом.