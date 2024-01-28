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«Я же говорила, что мы немного выпьем»

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  • 28.01.2024, 12:55
  • 3,736
«Я же говорила, что мы немного выпьем»
Арина Соболенко
Фото: Getty Images

Арина Соболенко показала, как веселилась после победы на Australian Open.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала видео из гостиничного номера, на котором показала, как празднует свою победу в финале Australian Open.

В преддверии следующих состязаний Арина Соболенко и ее команда отпраздновали свой успех на Открытом чемпионате Австралии.

25-летняя теннисистка поделилась видео из отеля, на котором видно, как она и ее друзья отлично проводят время. Сама Арина танцует и отрывается.

В описании к видео Соболенко отметила: «Ахахахаха, простите… мы просто веселимся. Я же говорила, что мы немного выпьем».

Ранее Арина Соболенко рассказывала в интервью, что после победы у нее будет «большая вечеринка».

@saba_a05

Agahahaha im sorry….we just having fun😂😂😂😂I told you we gonna drink a bit😂😂😂🙈

♬ original sound - Shelby Willis

Напомним, 27 января Арина Соболенко завоевала свой второй титул Большого шлема в карьере, выиграв в финале Australian Open у китаянки Цинвэнь Чжэн со счетом 6:3, 6:2.

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