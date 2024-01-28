ВСУ уничтожили четыре редких БМП, которые Россия поштучно запускает на фронт 28.01.2024, 13:11

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В чем уникальность этой техники?

Вооруженные силы Украины за январь 2024 года смогли снести на поле боя четыре уникальных БМП России. Речь идет о модификации «675-СБ3КДЗ».

Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко. По его данным, верифицировано уничтожение еще 2-х БМП-2 675-СБ3КДЗ в районе села Терны (Донецкая области).

БМП-2 675-СБ3КДЗ - это уникальная машина, с усиленной полимерными панелями броней, которая способна пережить пулеметный выстрел 12,7-мм, пояснил аналитик.

По его словам, оккупанты занялись улучшением бронирования машин до уровня упомянутых БМП на рубеже 2021-2022 годов. Судя по периодичности, с которой БМП-2 675-СБ3КДЗ появляется в Украине, возможности РФ ограничены: во-первых - у нее мало этих машин, а во-вторых - российский ВПК не может их быстро улучшать броней.

«Такие машины единично появляются в зоне БД, даже и близко не ротными комплектами», - указал Коваленко.

Согласно его статистике, всего за время полномасштабной войны ВСУ уничтожили и повредили более 30 таких машин. Не менее 3 удалось затрофеить, уточнил Коваленко.

В текущем месяце счет идет на 4 машины 675-СБ3КДЗ, в декабре 2023 года верифицировано уничтожение 5 машин, месяцем ранее (в ноябре) - армия Украины снесла 2 машины, а в октябре вновь уничтожила 5 единиц 675-СБ3КДЗ, перечислил обозреватель.

«То есть, потенциал российского ВПК усиливать БМП данной компоновкой менее ротного комплекта в месяц? Ок. Запишем», - подытожил Коваленко.