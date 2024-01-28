The Guardian: Украина начала умное наступление на Россию 28.01.2024, 13:36

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В чем заключается новая стратегии Киева.

Новые атаки Украины являются частью растущей асимметричной кампании Киева, направленной на то, чтобы покалечить нефтяную отрасль и лишить Москву миллиардов долларов доходов.

Украина усиливает борьбу, нанося удары беспилотниками вглубь территории России. Не имея возможности сравниться с военной мощью Путина, Украина ведет «умное противостояние», атакуя линии поставок нефти и газа противника.

Об этом пишет британское издание The Guardian.

На прошлой неделе один из автомобилистов, проезжая по Ленинградской области России, столкнулся с необычным явлением. Мужчины перегородили дорогу. Впереди большой оливково-зеленый военный автомобиль с сигарообразными ракетами на заднем борту двигался задним ходом, а затем припарковался на заснеженной обочине.

«Черт! Это С-300, - воскликнул водитель, а затем добавил: - Так что, ребята, давайте готовиться к худшему». Эта сюрреалистическая встреча на дороге произошла под Санкт-Петербургом, более чем в 1000 км от границы с Украиной, где Россия почти два года ведет тотальную войну.

Кремлевские службы безопасности, очевидно, не собирались рисковать. Они развертывали зенитно-ракетную систему «С-300», чтобы защитить Петербург от небольших, но опасных беспилотников.

За последние три недели Украина разрушила энергетическую инфраструктуру России.

Вскоре после Нового года кто-то прикрепил взрывчатку к вагонам поезда в уральском городе Нижний Тагил. Взрыв прогремел рядом с объектами, принадлежащими «Газпромнефти», третьей по величине нефтедобывающей компании страны.

Затем беспилотник-камикадзе врезался в нефтебазу в Орловской области.

18 января атаке подвергся еще один нефтяной терминал в Санкт-Петербурге - родном городе Путина.

Впервые с момента вторжения в феврале 2022 года беспилотные летательные аппараты достигли Ленинградской области.

Дальше было больше. На нефтебазе в городе Клинцы, недалеко от Беларуси и Украины, вспыхнул масштабный пожар.

Через три дня беспилотники нанесли удар по балтийскому порту Усть-Луга в Финском заливе и главному нефтяному терминалу, принадлежащему компании «Новатэк».

Он поставляет топливо для российской армии, а другие грузы идут в Азию. Оранжевый огненный шар озарил небо. Очевидцы описывали взрыв в апокалиптических выражениях. К прошлой неделе свидетельства новой и продолжительной атаки на важнейшую часть российской экономики уже невозможно было игнорировать.

В среду беспилотник поразил Туапсинский нефтеперерабатывающий завод на юге России, на берегу Черного моря.

Пламя от горящего завода было видно над черным небом. Неподалеку был вынужден закрыться аэропорт Сочи - любимого курорта Путина, славящегося своими галечными пляжами.

Эти атаки являются частью растущей асимметричной кампании Киева, направленной на то, чтобы покалечить отрасль и лишить Москву миллиардов долларов мировых доходов, которые она использует для финансирования конфликта.

Около половины экспортных доходов России в размере 420 миллиардов долларов в прошлом году были получены за счет нефти.

«Россия финансирует свои Вооруженные силы за счет экспорта нефти. Вы не можете убедить такие страны, как Индия и Китай, прекратить ее покупать. Так что вы вырубаете российские нефтеперерабатывающие заводы», - заявляют украинские военкоры.