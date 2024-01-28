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Суверенный чебурнет

  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 28.01.2024, 13:43
Суверенный чебурнет

Будут меньше знать и крепче спать.

В Ленинградской, Новгородской и Псковской областях РФ, под предлогом борьбы с боевыми беспилотниками, на ночь (с 23:00 до 6:00) начали отключать мобильный интернет.

Ранее в Якутии прошли учения по блокировке WhatsApp и Telegram, в результате чего в нескольких районах интернет пропал полностью, в магазинах и общественном транспорте не работали терминалы для оплаты банковскими картами, а в пунктах маркетплейса «Озон» не могли выдавать заказы.

Очевидно, что Кремль продолжает готовиться к переводу РФ на «суверенный чебурнет» и единственная причина, по которой он до сих пор этого не сделал — техническая отсталость.

За последние 2 года (при активной помощи КНР) была проделана большая работа и, как минимум, отключить всемирную сеть путинский режим способен.

Что же касается «суверенного чебурнета», ну даже если не запустится — ничего страшного. Путин же как-то справляется без интернета, значит и простые россияне переживут.

Будут меньше знать и крепче спать.

Причем первые крупные учения по отключению мобильного интернета в масштабах всей страны запланированы на середину-конец весны.

Как раз после «выборов». Электронно проголосовали — и больше этот ваш интернет нам совершенно не нужОн.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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