Как дольше сохранять огурцы хрустящими 28.01.2024, 13:46

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Шеф-повар поделилась секретом.

Всем известно, что употребление свежих фруктов и овощей является ключевым фактором здорового образа жизни. Однако в этом случае может возникнуть проблема с хранением продуктов. Свежие и экологически чистые продукты имеют очень ограниченный срок годности. В случае ограниченного бюджета это может стать настоящим кошмаром.

Шеф-повар и разработчик рецептов Кэт поделилась на своей странице в TikTok, как хранить огурцы хрустящими в течение многих дней.

«Я покажу вам, как хранить огурцы, чтобы они оставались красивыми, свежими и хрустящими и не размягчались примерно через три дня. Я очень не люблю выбрасывать еду. Во-первых, надо достать огурец из упаковки, в которой он был. Способ транспортировки продуктов часто не соответствует способам хранения продуктов. Поэтому вытащите его из этого плена», - отметила блогер.

Далее она советует промыть овощ и обсушить его бумажным полотенцем. Далее берем силиконовый пакет с застежкой. Внутрь вкладываем бумажное полотенце, огурцы и закрываем. Хранить надо будет в холодильнике. Бумажное полотенце поможет впитать лишнюю влагу, чтобы огурцы оставались свежими.

Люди, которые смотрели видео, были в восторге от ее советов и поспешили поделиться своим опытом использования этого лайфхака.

«Я обнаружил, что бумага для выпечки работает даже лучше, чем бумажные полотенца. Не знаю почему, но попробуйте», - написал один из комментариев.

Еще один человек поделился, что таким образом хранит кориандр.