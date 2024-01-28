Белоруска подарила свой дом первому встречному 8 28.01.2024, 14:01

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Стали известны подробности необычной истории.

С 2021 года у нас появилась возможность покупать заброшенные дома в деревнях за символические суммы — от нескольких тысяч рублей до одной базовой. Но кому-то домик в деревне может достаться вообще бесплатно.

Сайт Onliner.by рассказал историю Татьяны: женщина подарила дом в деревне незнакомому мужчине.

— Сама я живу в Бресте, — рассказала Татьяна. — Родители умерли, и в деревне, километрах в ста от города, остался дом. Деревня небольшая: домов сто жилых, а пустых — в два раза больше. Школа, клуб, почта закрыты, есть только магазин.

Мне и сестрам дом не нужен: мы все уже пенсионерки, живем в городе, имеем дачи. Поспрашивали родственников и знакомых — никто домом не заинтересовался. Но ведь жалко, чтобы он стоял без дела, разрушался: постройка еще крепкая, с двумя печками, летней кухней с погребом. Напротив дома — новая церковь, асфальт уложен, газ и вода по улице.

Что делать — не знали, поэтому пять лет дом просто стоял закрытый. А потом на глазах начал «болеть»: упал забор, разрушилась труба на крыше.

Стало горько, что родительская усадьба разрушается. Тогда мне в голову пришла идея разместить в интернете объявление о том, что мы отдаем дом бесплатно.

Правда, поскольку он оформлен не был, новому хозяину предстояло сделать документы и, естественно, потратиться на это. И, о чудо, посыпались сообщения. Их было много. Я наобум выбрала человека, которому, как мне показалось, дом был нужнее, чем всем остальным.

Мужчина высказал намерение официально оформить постройку, немного благоустроить и переехать жить в деревню насовсем. Ему 37 лет, из многодетной семьи, своего жилья нет и ресурсов для его появления тоже. Но самое главное, он хотел жить в деревне, любил деревенскую жизнь, и его не пугали ни хлопоты с оформлением, ни отсутствие удобств.

Мы с сестрами согласились на такой вариант. Оставили ему мебель, газовые баллоны, топливо. Дом отдали совершенно бесплатно.

Единственное, за его счет был транспорт, на котором мы ездили в сельсовет для оформления. Конечно, мы немного переживали — все же отдавали дом в чужие руки и мало ли во что человек мог превратить родительское гнездо…

Но вот прошло полгода. Новый хозяин отремонтировал крышу, сделал косметический ремонт внутри, объединил кухню с комнатой, купил новые окна и весной собирается их менять. Выкосил траву, начинает разбирать разваленный сарай. Вообще, идет движение вперед.

Пока мужчина там не живет, ездит вахтами через две недели, но у него море планов. В мае собирается найти работу в деревне (а работа для тех, кто ее не боится, есть) и переехать туда с семьей. Откуда я все это знаю? Мы общаемся. Он мне звонит, высылает фото преображений и покупок.

Душа радуется, что дом наших родителей получил вторую жизнь. Поэтому я решила поделиться своей историей и обратиться к тем, у кого такая же ситуация с домиком в деревне, как была у нас. Если он вам не нужен, может, найдется тот, кто будет рад такому подарку. Вдруг кого-то вы сможете сделать счастливым…