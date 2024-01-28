В Венгрии озвучили претензии на украинское Закарпатье

В Венгрии озвучили претензии на украинское Закарпатье11
- 28.01.2024, 14:09
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Скандальное заявление сделал глава ультраправой партии.
Лидер ультраправой партии Венгрии Mi Hazank Ласло Тороцкаи заявил о претензиях на украинское Закарпатье в случае потери Украиной государственности из-за войны.
Об этом пишет издание Index.
«Если государственность Украины прекратит свое существование в результате войны, Mi Hazank будет претендовать на Закарпатье как единственная парламентская партия», – сказал Тороцкаи.
Отмечается, что скандальное заявление лидер ультраправых венгров сделал на годовой партийной конференции в Будапеште 27 января.
Он также заявил, что давление «международных финансистов» привело к войне в Украине, а именно к войне, которая «разрушит Европу и отправит экономику континента ко дну».
По его словам, «Украину купил BlackRock», крупнейший в мире инвестиционный фонд, располагающий свыше 10 триллионов долларов.
В то же время Тороцкаи отметил, что его партия выступает за немедленное прекращение огня в Украине, мир и переговоры.
Во время партийной конференции 2023 года лидер Mi Hazank говорил, среди прочего, о необходимости предотвратить начало новой мировой войны, а также о том, что Украина была продана иностранным инвесторам. Он выступил против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку считал, что их вступление увеличит шансы на войну с Россией.