Путин угасает 4 Андрей Окунь

28.01.2024, 14:10

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Слабый и пугливый человечек прячется в потемкинской деревне.

Я думаю, что на самом деле Путин слабый человек. И если у кого-то из нас появилась бы возможность заглянуть за кремлевскую ширму, проникнуть сквозь стены ядерных бункеров и аляповатых дворцов, то он наверняка увидел бы там угасающего человека.

Безграничная власть, культ личности, бессмысленное от своей неограниченности богатство — это все ширма, за которой прячется слабый и пугливый человечек. Потому что только слабый и пугливый может отдать контроль за своей жизнью в руки незнакомцев.

Ведь на самом деле жизнь Путина контролируют те, кто наполняют для него разноцветные папочки и подбирают людей для «народных» встреч с президентом. Настоящим могуществом обладает не Путин, а его ближайшее окружение и бесконечные адъютанты, с помощью слухов и донесений формирующие его мнение о мире. Ведь сам Путин ничего проверить не может, пользоваться интернетом его так и не научили.

Нельзя назвать человека сильным, если его реальность состоит из бутафорских декораций, если все, что его окружает — сплошная потемкинская деревня.

Андрей Окунь, «Телеграм»