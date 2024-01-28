«Я просто в шоке»: белорус показал состояние дорог в Гомельской области 5 28.01.2024, 14:17

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Впечатляющее видео с трассы М10.

Впечатляющее видео с трассы М10, опубликованное в тиктоке, собрало более 300 тысяч просмотров. Автор пишет, что это въезд в Калинковичский район со стороны Гомеля.

«Дороги ушли вместе со снегом», «Дорог нет — налог есть!», «Шиномонтажники в сговоре с дорожниками, а шиномонтажники и сервис бизнес делают», «Год качества!» — шутят в комментариях.

Однако не все читатели пришли в ужас от состояния дороги.

«Сегодня ехал от Пинска до Лунинца — практически вся такая дорога! Особенно под Лунинцем».

«От Полоцка до Витебска, тоже такое».

«Люди, которые думают что в Гомельской области дороги плохие, не ездили в Брестской», — добавляют комментаторы.

Напомним, что в июле Лукашенко приказал в 2023 году привести в порядок все дороги.