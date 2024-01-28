Русского оккупанта ликвидировали с расстояния в 1 км 2 28.01.2024, 14:23

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«Призраки Бахмута» показали эффектное видео.

Украинские снайперы продолжают демонстрировать профессионализм в ликвидации врагов с малого расстояния. В частности, под Бахмутом один из защитников ликвидировал оккупанта с дистанции 900 метров.

Такую точность показал снайпер из группы «Призраки Бахмута» отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. Видео на днях появилось в официальных соцсетях ВСУ.

На кадрах российского оккупанта показали так, как его видел через прицел военный, который в итоге произвел по врагу убийственный выстрел.

У захватчика, шаставшего в населенном пункте Хромово на Бахмутском направлении, не было шансов выжить.

«Дистанция 1 км. BARET MRAD 338 cal», – говорится в посте Сухопутных войск ВСУ с указанием, что выстрел снайпер выполнил из винтовки американского производства 338 калибра.

При этом в снайперской группе «Призраки Бахмута» уточнили, что ликвидация оккупанта произошла 25 января. К тому же украинский снайпер обезвредил врага на расстоянии даже менее 1 км – а именно с дистанции 900 метров.