«Ник и Майк»: Лукашенко наговорил лишнего в Петербурге 6 28.01.2024, 14:34

5,934

Случайные оговорки или шизофрения?

Выступление «синепалого» (Лукашенко - ред.) в Петербурге не могло не стать внутренним противоречием, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

С одной стороны, он говорил о том, что «Ленинград нельзя было сдавать и нужно было сражаться», что в полной мере соответствует фактам. Но, с другой стороны, это же противоречит тому, что они с «окурком» (Путиным - ред.) твердят в отношении Украины: сдавайтесь – и будет вам счастье в «русском мире».

Более того, история блокадного Ленинграда ужасна с точки зрения жертв среди мирного населения. Но вот кто их бросил без еды в блокадном Ленинграде? Свое же командование, которое несколько месяцев ожидало, что город падёт. И по людоедской логике переводить на них продукты было не за чем.

Сама же блокада во многом стала возможной из-за войны с Финляндией накануне. Если бы СССР не захотел вернуть бывшую провинцию «на родину» и «раздавить финскую козявку», вряд ли бы она воевала на стороне Германии.

Мы ни в коем не снимаем ответственность за жертвы с агрессора в той войне. Однако их количество могло быть значительно меньшим, если бы СССР было хоть немного не плевать на своих граждан.