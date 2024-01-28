«Белсат»: Сотрудники милиции пошли по квартирам активистов в Минске 28.01.2024, 15:03

Некоторым они сообщают, что выполняют приказ ГУБОПиКа.

Милиционеры приходят домой к минчанам, которые когда-то были замечены в оппозиционной деятельности. Источники «Белсата» сообщили, что бывшим активистам демократического движения, которые даже не участвовали в протестах 2020 года, предлагают подписать «предупреждение о запрете нарушения общественного порядка».

Некоторым они сообщили, что выполняют приказ ГУБОПиКа.

Напомним, недавно силовики устроили настоящую облаву на родственников политзаключенных и тех политзаключенных, которые уже освободились.

Под репрессии попали по меньшей мере 130 человек, сообщали правозащитники.