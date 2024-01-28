Какие вещи можно очистить спиртом: неожиданные варианты 1 28.01.2024, 15:20

Но надо помнить о нюансах.

Спирт – недорогое, доступное и эффективное средство, которое станет надежным помощником в уборке. Аптечная жидкость, обычно состоит на 70% из спирта и на 30% из очищенной воды и обладает сильными антисептическими и дезинфицирующими свойствами.

Используя это натуральное чистящее средство, важно помнить о некоторых нюансах.

Какие вещи можно очистить спиртом и с чем его никогда нельзя смешивать, рассказало издание Beauty Homes and Gardens.

Советы и предостережения

Никогда не смешивайте спирт с отбеливателем. В сочетании они образуют хлороформ, токсичный для человека при вдыхании.

Никогда не используйте спирт вблизи огня, поскольку это легковоспламеняющееся вещество.

Используйте спирт в хорошо проветриваемом помещении.

Храните спирт в недоступном месте для детей и домашних животных.

Все лайфхаки целесообразно проверить на небольшом незаметном участке, даже если спирт можно считать безопасным для этого конкретного предмета.

Нержавеющая сталь

Спирт легко удалит разводы, пятна, отпечатки пальцев из нержавеющей стали. Нужно только смочить ткань из микрофибры спиртом и протереть приборы или раковины. Холодильник, микроволновка и дверца посудомоечной машины могут снова засиять в считанные минуты.

Бытовые приборы

Попытайтесь налить равные части спирта и воды в емкость, подходящую для микроволновки, и нагрейте ее в течение 1-2 минут. Дайте жидкости немного остыть, смочите салфетку из микрофибры и протрите внутреннюю часть микроволновки.

Дезинфекция полотенец и губок

Существует множество способов очищения и дезинфекции кухонной губки. Но самый оптимальный вариант – еженедельно смачивать ее в спирте, чтобы продлить срок службы.

Защита от микробов

Поскольку спирт является недорогим и эффективным способом защитить дом от микробов, особенно в сезон простуды и гриппа.

Потрите столешницы, дверные ручки, выключатели и все, к чему вы прикасаетесь каждый день, тканью, смоченной в спирте. Важно не разбавлять спирт, когда используете его как средство для дезинфекции, поскольку это снизит эффективность.

Избегайте использования на кварце, дереве, акриле и любом окрашенном или лакированном материале.

Люстры и жалюзи

Чистка люстры – сложная задача, и лучше всего с ней справится спирт. Наполните бутылку с пульверизатором спиртом и водой в пропорции 1:4 и сбрызните жидкостью на мягкую ткань. Надев защитные перчатки, тщательно протрите отдельные части люстры, чтобы удалить грязь и пыль. Аналогично можно очистить жалюзи.

Обивка и ковер

Распылите спирт непосредственно на пятна, а затем как можно быстрее воспользуйтесь светлой губкой или щеткой с мягкой щетиной, чтобы вычистить загрязнение. Специалисты советуют использовать сухую щетку круговыми движениями, чтобы повторно распушить ткань. Спирт можно использовать для удаления из ковра устойчивых, липких предметов, таких как свечной воск или древесный сок, или жирных масляных пятен. Не используйте спирт на шерсти, вискозе и шелке, поскольку это приведет к обесцвечиванию волокон.

Электроника

Спирт – мощное чистящее средство мобильных телефонов, планшетов, наушников, клавиатур и компьютерной мыши. Не распыляйте спирт непосредственно на устройствах, лучше их продезинфицировать, смочив в жидкости безворсовую ткань и проведя ею по поверхностям. Спирт не должен попадать в открытые порты или динамики. Ватный тампон, смоченный спиртом – отличный способ прочистить щели между клавиатурой.

Спирт также поможет отчистить клейкие останки от скотча и наклеек.

Ювелирные изделия и серебро

Наполните миску спиртом и погрузите в него серебряные изделия. Используйте ткань, ватный тампон или чистую зубную щетку, чтобы осторожно вытереть остатки мусора, а затем ненадолго еще раз окуните украшения в чистую миску со спиртом, прежде чем дать им высохнуть на воздухе. Обратите внимание, что этот подход следует использовать только для серебряных ювелирных изделий (включая стерлинги и платину), золота и большинства драгоценных камней. Бижутерию, в частности изделия из пластика, меди, жемчуга или опалов, не следует чистить спиртом, поскольку он может разъесть эти материалы.

Дезинфекция уходовых инструментов

Инструменты по уходу за кожей, средства первой помощи и кисти для макияжа также следует дезинфицировать с помощью спирта.

Освежитель воздуха

Можно приготовить эффективный освежитель воздуха. В бутылке с распылителем смешайте три части воды, одну часть спирта и около 10-20 капель вашего любимого эфирного масла. Тщательно встряхните, чтобы компоненты смешались – и домашний ароматизатор готов к использованию.